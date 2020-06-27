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"Не выдержала": Наталья Штурм сделала признание

Наталья Штурм. Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Певица Наталья Штурм на своей странице в "Инстаграм" опубликовала фотографии с летнего отдыха. Она призналась, что не выдержала сидеть дома.
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Пока в России свирепствовал коронавирус, карантин обязывал людей не выходить из дома и, соответственно, поставил крест на летнем отдыхе многих людей. Однако опасность, как отметили многие специалисты, по крайней мере на какое-то время миновала.

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Впрочем. пока туристические возможности остаются весьма ограниченными. Каждому приходится выкручиваться самому. "Не выдержала)) рванули на машине к морю) (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранена. – Прим. ред)" – призналась Наталья Штурм. Певица добавила, что не рассчитывает на скорое открытие международных рейсов.

Автор: 27 июня 2020, 06:03 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
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Голая Штурм доводит до тошноты

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