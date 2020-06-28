Исхудавший Фадеев показал потеющего друга

Накануне Максим Фадеев показал результаты своего похудения. За полгода продюсер скинул 100 килограммов.

В соцсети артист опубликовал фото, на котором стоит в полный рост. Чтобы поклонники по достоинству оценили успехи, он надел на себя старые вещи. Как оказалось, теперь Максим Фадеев без труда помещается двумя ногами в одну штанину шорт.

Во время работы над телом продюсер сталкивался с непониманием со стороны коллег и фанатов. Многие думали, что он истязает себя, чтобы унять боль от предательства артистов лейбла MALFA, уволенных в ноябре прошлого года.

Разительные перемены во внешности Максима Фадеева мотивировали как минимум одного из его коллег заняться собой. В субботу артист опубликовал в "Сторис" своего инстаграм-профиля кадры с Иосифом Пригожиным. Супруг Валерии записал другу обращение, стоя на беговой дорожке.

Как заявил продюсер, фото похудевшего товарища заставили его задуматься о собственном лишнем весе. Он отметил, что его габариты "уже под сотку", и ему это не нравится. Запыхавшийся и потный Пригожин заявил, что прошел уже три километра, однако бежать пока не рискнет, чтобы не навредить коленям.

Иосиф признался: за карантин сильно поправился, поэтому теперь необходимо следить за питанием. Что ж, возможно, скоро мы увидим, как супруг Валерии хвастается спортивными успехами.