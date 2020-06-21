Айза собралась замуж за Олега Майами

О романе Айзы Анохиной и Олега Майами стало известно всего пару месяцев назад. Артисты старались не раскрывать всех подробностей личной жизни, но проект Айзы сам расставил все на свои места и предоставил поклонникам новый повод для обсуждения.

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