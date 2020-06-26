Эксклюзив Шоу "Дом-2" Заворотнюк Ефремов устроил смертельное ДТП Коронавирус

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Родственники погибшего в ДТП водителя требуют от Ефремова космическую сумму

Родственники погибшего в ДТП водителя требуют от Ефремова космическую сумму

Михаил Ефремов. Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Кирилл Зыков
Адвокат Михаила Ефремова рассказал, какую компенсацию требуют от актера родственники погибшего в ДТП Сергея Захарова. По мнению правозащитника Эльмана Пашаева, близкие пытаются нажиться на смерти водителя.
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Родные курьера хотят получить огромную сумму – 100-150 миллионов рублей. Как отметил адвокат, в рамках уголовного дела семья может рассчитывать на 800 тысяч или миллион рублей.

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Михаил Олегович Ефремов Актер

Пашаев добавил, что предлагал уже близким Захарова достойные деньги, однако они отказались. Если родственники думают, что получат больше, то сильно ошибаются, подчеркнул правозащитник.

Также адвокат Ефремова рассказал, что артист часто спрашивает о семье погибшего. Он готов помочь потерпевшей стороне и оплатить похороны. Кроме того, знаменитость может обеспечивать несовершеннолетних детей водителя до своей смерти.

Все попытки пойти на контакт с близкими Захарова не увенчались успехом, добавил Пашаев. Близкие сделали смерть водителя источником дохода. "Я не могу все это объяснять Михаилу Олеговичу, он с ума сойдет, если скажу, что творят родственники", – сказал адвокат.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru)

Вечером 8 июня Михаил Ефремов спровоцировал аварию на Смоленской площади в Москве. Внедорожник, в котором находился пьяный актер, вылетел на встречную полосу и столкнулся лоб в лоб с фургоном Сергея Захарова. Курьер скончался в больнице от потери крови.

Автор: 26 июня 2020, 17:15 Источник: Телеканал "360" ✓ Надежный источник
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