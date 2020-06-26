Друг раскрыл баснословные заработки Михаила Ефремова

Ефремов до смертельного ДТП был крайне востребован у режиссеров и продюсеров. Михаил снимался в кино, сериалах, гастролировал вместе с "Современником", выступал на закрытых мероприятиях. По некоторым данным в год знаменитость зарабатывала от 40 до 50 миллионов рублей.
По словам друга семьи, Ефремов на деньгах никогда не зацикливался. Актер щедрый человек, поэтому с заработанным всегда расставался легко. "Друзьям и знакомым помогал, поэтому сбережений больших нет, конечно", – поведал приятель артиста.
Своей семье Михаил обеспечивал более чем комфортную жизнь. У несовершеннолетних детей артиста от нынешней жены, Софьи Кругликовой, была няня и личный водитель. Для любимых отпрысков Ефремов приобрел просторную квартиру в центре Москвы, в Плотниковском переулке.
Не забывал актер об уже взрослых детях от прошлых отношений. Всех наследников Михаил обеспечил недвижимостью в центре столицы. Отпрыскам артист всегда оказывал финансовую поддержку. Не отказывал Ефремов в помощи и бывшим женам.
Как сообщил журналистам приятель Михаила Ефремова, у актера широкий круг друзей. В трудной ситуации артисту и его близким всегда помогут. Например, адвокатов, которые сейчас работают с артистом, нашли по знакомству.
Популярные темы форума
Как вам Навальный?
Поправки
Нулевой ответил за базар
Лучше не говорить лишнего и не клеветать
Гадалки питера
РЕВОЛЮЦИОНЕРЫ НЕ МОГУТ БЫТЬ ПРЕДАТЕЛЯМИ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ
Признаки что девушка вами заинтересовалась
негры и люди одинаковы?
Молочница год не проходит
оскорбили мать