Друг раскрыл баснословные заработки Михаила Ефремова

Семья актера в последние годы жила в достатке. Михаил Ефремов создал комфортные условия нынешней жене и младшим детям, а также активно поддерживал уже взрослых отпрысков.

Ефремов до смертельного ДТП был крайне востребован у режиссеров и продюсеров. Михаил снимался в кино, сериалах, гастролировал вместе с "Современником", выступал на закрытых мероприятиях. По некоторым данным в год знаменитость зарабатывала от 40 до 50 миллионов рублей.

По словам друга семьи, Ефремов на деньгах никогда не зацикливался. Актер щедрый человек, поэтому с заработанным всегда расставался легко. "Друзьям и знакомым помогал, поэтому сбережений больших нет, конечно", – поведал приятель артиста.

Своей семье Михаил обеспечивал более чем комфортную жизнь. У несовершеннолетних детей артиста от нынешней жены, Софьи Кругликовой, была няня и личный водитель. Для любимых отпрысков Ефремов приобрел просторную квартиру в центре Москвы, в Плотниковском переулке.

Не забывал актер об уже взрослых детях от прошлых отношений. Всех наследников Михаил обеспечил недвижимостью в центре столицы. Отпрыскам артист всегда оказывал финансовую поддержку. Не отказывал Ефремов в помощи и бывшим женам.

Как сообщил журналистам приятель Михаила Ефремова, у актера широкий круг друзей. В трудной ситуации артисту и его близким всегда помогут. Например, адвокатов, которые сейчас работают с артистом, нашли по знакомству.