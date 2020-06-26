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Друг раскрыл баснословные заработки Михаила Ефремова

Друг раскрыл баснословные заработки Михаила Ефремова

Михаил Ефремов. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Семья актера в последние годы жила в достатке. Михаил Ефремов создал комфортные условия нынешней жене и младшим детям, а также активно поддерживал уже взрослых отпрысков.
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Ефремов до смертельного ДТП был крайне востребован у режиссеров и продюсеров. Михаил снимался в кино, сериалах, гастролировал вместе с "Современником", выступал на закрытых мероприятиях. По некоторым данным в год знаменитость зарабатывала от 40 до 50 миллионов рублей.

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Михаил Олегович Ефремов

Михаил Олегович Ефремов Актер

По словам друга семьи, Ефремов на деньгах никогда не зацикливался. Актер щедрый человек, поэтому с заработанным всегда расставался легко. "Друзьям и знакомым помогал, поэтому сбережений больших нет, конечно", – поведал приятель артиста.

Своей семье Михаил обеспечивал более чем комфортную жизнь. У несовершеннолетних детей артиста от нынешней жены, Софьи Кругликовой, была няня и личный водитель. Для любимых отпрысков Ефремов приобрел просторную квартиру в центре Москвы, в Плотниковском переулке.

Не забывал актер об уже взрослых детях от прошлых отношений. Всех наследников Михаил обеспечил недвижимостью в центре столицы. Отпрыскам артист всегда оказывал финансовую поддержку. Не отказывал Ефремов в помощи и бывшим женам.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru)

Как сообщил журналистам приятель Михаила Ефремова, у актера широкий круг друзей. В трудной ситуации артисту и его близким всегда помогут. Например, адвокатов, которые сейчас работают с артистом, нашли по знакомству.

Автор: 26 июня 2020, 11:51 Источник: "Комсомольская правда" ✓ Надежный источник
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