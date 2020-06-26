Переживший крупную аварию Горонок из сериала "Улицы разбитых фонарей" о Ефремове: Пьяному море было по колено

По словам Марка, с Михаилом он познакомился в Доме актера примерно 20 лет назад. Ефремов отличался от других знаменитостей. Он совершенно не страдал звездной болезнью. К артисту часто обращались за помощью, тот никогда не отказывал.
В тот вечер Ефремов и Горонок хорошо выпили. Михаил захотел прокатить нового знакомого на своей машине. На возражения ответил: "Да ладно, решим!" Звезда сериала "Улицы разбитых фонарей" добавила, что спиртное давало артисту прилив адреналина. Пьяному Ефремову море было по колено, он ничего не боялся. "В итоге я его отговорил, и мы поехали на такси", – рассказал Горонок.
Коллегу по цеху Марк не оправдывает, однако считает, что близкое окружение могло повлиять на артиста и предотвратить смертельное ДТП. Звезда сериала "Улицы разбитых фонарей" не скрывает, что в прошлом тоже имела проблемы с алкоголем, однако после рождения ребенка смогла избавиться от зависимости.
Горонок признался, что в августе 2019 года сам пострадал в крупной аварии. В тот роковой вечер рядом с Марком находилась его мать. Врачам пришлось "собирать" руку знаменитости. Мать Горонка получила тяжелые травмы таза – она уже пережила две сложные операции и ожидает еще одну. Актер сериала "Улицы разбитых фонарей" подчеркнул, что не был виновником того ДТП.
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