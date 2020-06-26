Переживший крупную аварию Горонок из сериала "Улицы разбитых фонарей" о Ефремове: Пьяному море было по колено

Звезда сериала "Улицы разбитых фонарей" отметила, что Михаил Ефремов, скорее всего, не раз садился нетрезвым за руль. Однажды Марку Горонку пришлось отговаривать коллегу по цеху от такой езды.

По словам Марка, с Михаилом он познакомился в Доме актера примерно 20 лет назад. Ефремов отличался от других знаменитостей. Он совершенно не страдал звездной болезнью. К артисту часто обращались за помощью, тот никогда не отказывал.

В тот вечер Ефремов и Горонок хорошо выпили. Михаил захотел прокатить нового знакомого на своей машине. На возражения ответил: "Да ладно, решим!" Звезда сериала "Улицы разбитых фонарей" добавила, что спиртное давало артисту прилив адреналина. Пьяному Ефремову море было по колено, он ничего не боялся. "В итоге я его отговорил, и мы поехали на такси", – рассказал Горонок.

Коллегу по цеху Марк не оправдывает, однако считает, что близкое окружение могло повлиять на артиста и предотвратить смертельное ДТП. Звезда сериала "Улицы разбитых фонарей" не скрывает, что в прошлом тоже имела проблемы с алкоголем, однако после рождения ребенка смогла избавиться от зависимости.

Горонок признался, что в августе 2019 года сам пострадал в крупной аварии. В тот роковой вечер рядом с Марком находилась его мать. Врачам пришлось "собирать" руку знаменитости. Мать Горонка получила тяжелые травмы таза – она уже пережила две сложные операции и ожидает еще одну. Актер сериала "Улицы разбитых фонарей" подчеркнул, что не был виновником того ДТП.