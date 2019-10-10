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"Это же Заворотнюк!": в подмосковном лесу обнаружена тщательно скрываемая ото всех могила

Фото: www.globallookpress.com
Страна молится о здоровье Анастасии Заворотнюк. А журналисты в эти тревожные для семьи "прекрасной няни" дни ищут все и всех, что с ней связано. И гадают, жива ли актриса вообще – слишком уж противоречивая информация появляется каждый день. Кто-то даже пустил слух, что звезда умерла: ее, мол, тайно кремировали и похоронили. Корреспонденты "Дни.ру" решили проверить эти сведения и отправились на спрятанный в лесу погост.
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Православный батюшка из поселка Крекшино, где находится особняк Заворотнюк, в интервью журналистам рассказал, что незадолго до печальных событий 48-летняя Анастасия зачастила на сельское кладбище в Анкудиново, где похоронены ее брат, невестка и отец.

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Анастасия Юрьевна Заворотнюк

Анастасия Юрьевна Заворотнюк актриса театра и кино, телеведущая

Отец – телережиссер, член академии Российского телевидения Юрий Андреевич Заворотнюк – умер в 2015-м (в "Википедии" ошибочные данные). Именно папе Анастасия первому рассказала, что хочет стать актрисой, а потом всю жизнь оглядывалась на него. Старший брат, который работал режиссером монтажа в Астрахани, умер от перитонита в возрасте 52 лет в 2018-м. Заворотнюк похоронила и его, и отца рядом со своим домом, чтобы почаще навещать – идти всего пару километров.

Анкудиновское кладбище располагается поблизости от поселка Внуково у деревни Анкудиново Новомосковского административного округа и совсем недавно стало считаться столичным некрополем. Это погост закрытого типа – новые захоронения там возможны только для членов семьи и близких родственников усопших. Участки под родовые захоронения реализуются через аукцион. Официальные стартовые цены установлены правительством Москвы и доходят до 652 тысяч для захоронения под гроб, в зависимости от размера и престижности участка. Урну с прахом можно похоронить всего за 26 тысяч рублей.

Фото: Дни.ру

Корреспондент "Дни.ру" отправился на кладбище и обнаружил могилы родственников Заворотнюк. Как говорят охранники, в последнее время к ним проявляют нездоровый интерес. Поэтому по требованию семьи эти захоронения тщательно скрываются от любопытных и праздношатающихся.

Фото: Дни.ру

Служители кладбища сообщили, что в последнее время участились визиты журналистов, выдающих себя за близких покойных. И теперь посещение семейного захоронения возможно лишь родными или в их сопровождении.

Фото: Дни.ру

Найти могилы оказалось непросто. Гранитный памятник – у отца актрисы. Простой деревянный крест – у брата. Захоронение ухоженное: судя по цветам, его недавно навещали. Места на огороженном участке для еще одной могилы нет. Будем молиться, чтобы семье Анастасии Заворотнюк оно еще долго не потребовалось.

Фото: Дни.ру

Автор: 10 октября 2019, 14:04
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47-летняя Заворотнюк спрятала живот за пышной юбкой

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Когда семья прекратит это? Почему молчит семья? Похоже, что разыгран хороший спектакль. Только зачем?
Гость
Ответить
Вот из-за таких как Феликс Грозданов вас и <цензура>....т.
Совсем уже <цензура>?
Гость
Ответить
Феликс, на фото смотрел?? какой 2017??? Совсем уже...
Гость
Ответить
Господи,ну и профессия ! Ничего святого! Аукнется им всё это!
Гость
Ответить
Смотри, мерзкий жиденок, чтобы эти Заворотнюки не забрали тебя к себе
Гость
Ответить
Есть ли предел нравственного падения подобных журналюг?
Гость
Ответить
Эюф
Гость
Ответить
В суд подать на этих <цензура> журналистов. Сколько можно? Оставьте семью в покое.
Гость
Ответить
Вот подонки дневские как ждут смерти Анастасии! Но недолго вам уже осталось глумиться над людьми...
Лиза Биянко
Ответить
не поленилась заглянула на википедию, дата рождения отца Заворотнюк совпадает а вот дата смерти(если верить википедии) нет, на год раньше он умер если верить википедии Отец, Юрий Андреевич Заворотнюк (09.01.1945 — 01.10.2014), похоронен на кладбище в Крёкшино[ и кто здесь врёт кхм?))
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