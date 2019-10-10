"Это же Заворотнюк!": в подмосковном лесу обнаружена тщательно скрываемая ото всех могила

Православный батюшка из поселка Крекшино, где находится особняк Заворотнюк, в интервью журналистам рассказал, что незадолго до печальных событий 48-летняя Анастасия зачастила на сельское кладбище в Анкудиново, где похоронены ее брат, невестка и отец.
Отец – телережиссер, член академии Российского телевидения Юрий Андреевич Заворотнюк – умер в 2015-м (в "Википедии" ошибочные данные). Именно папе Анастасия первому рассказала, что хочет стать актрисой, а потом всю жизнь оглядывалась на него. Старший брат, который работал режиссером монтажа в Астрахани, умер от перитонита в возрасте 52 лет в 2018-м. Заворотнюк похоронила и его, и отца рядом со своим домом, чтобы почаще навещать – идти всего пару километров.
Анкудиновское кладбище располагается поблизости от поселка Внуково у деревни Анкудиново Новомосковского административного округа и совсем недавно стало считаться столичным некрополем. Это погост закрытого типа – новые захоронения там возможны только для членов семьи и близких родственников усопших. Участки под родовые захоронения реализуются через аукцион. Официальные стартовые цены установлены правительством Москвы и доходят до 652 тысяч для захоронения под гроб, в зависимости от размера и престижности участка. Урну с прахом можно похоронить всего за 26 тысяч рублей.
Корреспондент "Дни.ру" отправился на кладбище и обнаружил могилы родственников Заворотнюк. Как говорят охранники, в последнее время к ним проявляют нездоровый интерес. Поэтому по требованию семьи эти захоронения тщательно скрываются от любопытных и праздношатающихся.
Служители кладбища сообщили, что в последнее время участились визиты журналистов, выдающих себя за близких покойных. И теперь посещение семейного захоронения возможно лишь родными или в их сопровождении.
Найти могилы оказалось непросто. Гранитный памятник – у отца актрисы. Простой деревянный крест – у брата. Захоронение ухоженное: судя по цветам, его недавно навещали. Места на огороженном участке для еще одной могилы нет. Будем молиться, чтобы семье Анастасии Заворотнюк оно еще долго не потребовалось.
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