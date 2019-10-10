"Это же Заворотнюк!": в подмосковном лесу обнаружена тщательно скрываемая ото всех могила

Страна молится о здоровье Анастасии Заворотнюк. А журналисты в эти тревожные для семьи "прекрасной няни" дни ищут все и всех, что с ней связано. И гадают, жива ли актриса вообще – слишком уж противоречивая информация появляется каждый день. Кто-то даже пустил слух, что звезда умерла: ее, мол, тайно кремировали и похоронили. Корреспонденты "Дни.ру" решили проверить эти сведения и отправились на спрятанный в лесу погост.

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