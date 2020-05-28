Заворотнюк засняли во время нежностей с симпатичным кобелем на полу

Даже несмотря на карантин, нельзя терять оптимизма и бодрости духа. Для поднятия настроения достаточно зайти на страницу старшей дочки Анастасии Заворотнюк в социальной сети "Инстаграм". И окажется, что строчка "смех и радость мы приносим людям" из песенки "Бременских музыкантов" – это про нее.

Анна Заворотнюк, как настоящая звезда, не оставляет своих подписчиков без внимания и нежности. Почти каждый день она делится снимками из ресторанов, фотографирует десерты, цветы. Свободного времени у старшей дочери Анастасии Заворотнюк сейчас много, вот она и радует людей.

Только что Анюта опубликовала кадр, на котором ее засняли во время нежностей с симпатичным небольшим кобелем. "На удаленке с домашним питомцем соблюдать дистанцию не получается, трудно переносим одиночество", – призналась дочь Заворотнюк. Судя по всему, дома ей не скучно. "А как ваши питомцы вас веселят?"

Следящие за дочерью известной актрисы люди знают, что ее домашнего питомца зовут Умка. "Какие вы милые!" – восхищаются люди в комментариях. Правда, нашлись и те, кто стал спрашивать: "Анна а вы с мамой живете? Как ваша мама?". Напрасно – наследница звезды такие вопросы не замечает и происходящее с онкольной матерью никогда не комментирует.

Напомним, 24-летняя Анна – дочь актрисы Анастасии Заворотнюк от ее второго брака с миллионером Дмитрием Стрюковым. Она училась в Высшей школе современных социальных наук в МГУ, но ушла без диплома о высшем образовании. Потом поступила в бизнес-школу имени Иосифа Любина в Америке. Пробовала себя в кино, на телевидении, но успеха нигде не добилась и известна пока только тем, что является дочерью Анастасии Заворотнюк.