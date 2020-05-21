"Бельмо на глазу?": что случилось с лицом Татьяны Овсиенко

53-летняя Татьяна Овсиенко отметилась в кадре с недавно выписавшейся из больницы Татьяной Булановой. Внешность артистки всерьез обеспокоила ее фанатов.

Когда-то татьяна Овсиенко была одной из самых привлекательных певиц в отечественном шоу-бизнесе. Ее тембр голоса невозможно было спутать ни с каким другим. Сейчас певице 53 года, но кто даст?! Артистка тщательно следит за собой, дает интервью, посещает светские мероприятия, снимается в различных шоу.

Например, недавно Татьяна Овсиенко принимала участие в программе Андрея Малахова "Привет, Андрей!", где главной героиней была ее коллега, певица Наташа Королева. Артистка откровенничала о жизни и работе с автором-песенником Игорем Николаевым, знакомстве с Сергеем Шлушко (более известным под звучным псевдонимом "Тарзан"), а Татьяна вставляла реплики и смеялась над ее шутками.

Судя по реакции зрителей в Сети, вид Овсиенко их несколько удивил. По мнению фанатов, Татьяна явно с собой что-то сделала. А тут еще их напугало фото, выложенное другой певицей – Ириной Салтыковой у себя в "Инстаграм". Исполнительница бессмертного хита про "голубые глазки" продемонстрировала снимок с двумя Танями – Овсиенко и Булановой. И если ко второй у зрителей вопросов не возникло, то к первой – очень много.

В частности, фанаты не поняли, что с лицом Овсиенко. Поклонники задались вопросом, не делала ли 53-летняя артистка пластических операций. Другие прямо спросили, почему у Татьяны один глаз белый. Третьи испугались, не бельмо ли у нее. "Какой ужас", "Что с глазом? Бельмо??", "Я не узнаю Овсиенко, что с лицом?" – высказались интернет-пользователи. Всем встревоженным подписчикам другие поклонники объяснили, что просто кто-то перестарался с ретушью и фотошопом.

Самые преданные фанаты убеждены, что Татьяне Овсиенко не нужны никакие ухищрения и манипуляции с внешностью. Певица действительно выглядит прекрасно для своих лет. Она обладает стройной подтянутой фигурой, гладкой кожей. Поэтому фанаты рассыпались в комплиментах и выразили надежду, что в скором времени Андрей Малахов снимет и ее бенефис.