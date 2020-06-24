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Умер отец певицы Натали

Умер отец певицы Натали

Натали. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Натали сообщила о смерти своего отца. Анатолия Миняева не стало буквально на днях.
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Наталья Рудина (Натали) опубликовала в своем инстаграм-аккаунте трогательную видеозапись, собранную из фотографий отца и сообщила, что он скончался на 71-ом году жизни. Анатолий Николаевич отметил юбилей в феврале этого года.

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Наталья Анатольевна Рудина (Натали) Эстрадная певица

Певица не стала называть причину смерти отца. Она лишь написала, каким был ее родитель при жизни. Натали рассказала, что ее папа в юности был спортсменом. Артистка называет его начальником, главным энергетиком, садоводом, помидорным королем.

Также Натали отметила, что переживать утрату большой семьей гораздо легче. Кстати, видеоролик сделал ее брат Максим. "Мой навеки родной, любимый, драгоценный папка! Скорбим. Дети, жена, внуки... Любимый...", – написала артистка.

Напомним, Анатолий Миняев был заместителем главного энергетика на заводе "Оргстекло". Мужчина женился на лаборантке Людмиле. Супруги вырастили трех детей. Стоит отметить, что Натали пошла по стопам своих родителей и тоже родила трех наследников. В 2001 году на свет появился сын Арсений, через девять лет – Анатолий, а три года назад певица сообщила о рождении Евгения.

Автор: 24 июня 2020, 11:21 Источник: Instagram

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