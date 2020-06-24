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"Ты мне не нужна": отец актрисы Лянки Грыу отказался от нее

Лянка Грыу. Фото: Natalia Shakhanova, Наталья Шаханова/Global Look Press/www.globallookpress.com
Лянка Грыу уже несколько лет живет в США и является востребованной актрисой за рубежом. Но мало кто знает, сколько всего девушке пришлось пережить в своей жизни до того, как она смогла стать знаменитой и построить крепкую семью.
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Уже несколько лет Лянка Грыу воспитывает сына Максима вместе со своим мужем – режиссером Михаилом Вайнбергом, Актриса всеми силами старается не допустить, чтобы в ее отношениях произошла семейная драма, похожая на брак ее родителей.

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Мать Лянки, актриса Стелла Ильницкая, живет в России и до сих пор снимается в кино. В свое время женщина окончила ВГИК, именно там она и познакомилась со своим будущим мужем Георге Грыу. На тот момента, когда родилась Лянка, ее матери было 23 года. Несмотря на то, что роман актеров был страстным, появление малышки на свет не спасло их брак. И спустя несколько лет пара разбежалась.

"С мужем я очень быстро развелась, он бросил институт за полгода до окончания. Мне было больно сказать своему ребенку, что отец от нее отказался. Когда мама однажды гуляла с внучкой, а той еще и года не было, Георге увидел их и перешел на другую сторону улицы", – призналась Стелла Ильницкая в одном из интервью.

По словам мамы Лянки, судьба давала несколько шансов Георге вернуться в семью или хотя бы наладить общение с дочкой. Но каждый раз актер самостоятельно отказывался от этой возможности. Стелл Ильницкая отметила, что после нее он не раз женился и даже завел еще одну дочь. Но актер так и не смог построить крепкой семьи. Актриса вспоминает, что Грыу по молодости писал красивые стихи, так тонко чувствовал мир и был таким фактурным. Георге имел все шансы вырасти в большого артиста, но в результате прожил жизнь даром.

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Публикация от Lyanka Gryu (@lyanka22)

Сейчас Стелла старается помогать дочери и изредка прилетает в США. Когда родился внук, актриса снова перестала принадлежать сама себе. Сын Лянки Грыу до четырех лет болел. Американские врачи даже ставили ребенку аутизм, но через определенный промежуток времени все наладилось.

Напомним, что в прошлом году Лянка публично заявила, что медицинские работники сняли сыну тревожный диагноз. Теперь Максим ничем не отличается от обычных детей.

Автор: 24 июня 2020, 17:12 Источник: Starhit.ru • Требует проверки

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