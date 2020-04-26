"Копия матери": Лянка Грыу показала подросшего сына

Звезда сериала "Тест на беременность" поделилась видео с сыном. Девушка редко показывает Максима фанатам, при рождении ребенку был поставлен диагноз "аутизм".



Знаменитая актриса Лянка Грыу редко радует подписчиков семейными фотографиями и видео. У девушки и ее супруга режиссера Михаила Вайнберга подрастает сын Максим. Малыш появился в звездной паре в 2011 году. Впоследствии ребенку поставили диагноз "аутизм". Врачи прописали сыну актрисы сильнодействующие препараты, и молодая мама забеспокоилась о возможных последствиях таких лекарств.



В итоге супруги нашли подходящего специалиста в США и уехали в Нью-Йорк. Лянка Грыу рассказывала, что доктора подготовили для нее и ребенка специальную программу, по которой нужно было заниматься каждый день. Усилия любящей матери увенчались успехом – недавно страшный диагноз сняли, и актриса наконец-то решилась поделиться видео с сыном.

Лянка Грыу опубликовала на своей страничке в Инстаграм трогательный ролик, на котором нежно обнимает ребенка. Актриса обсуждает с 9-летний сыном подарок, которым вскоре порадует малыша.

Кадры очень растрогали фанатов девушки. "Красавчик", "Похож на вас, вы очень чувствительны!", "Такой трогательный!", "Какой же красивый сынуля и похож на маму. Невероятный!", "Детка получился отличный", "Мамина копия", – умиляются подписчики.

Напомним, Лянка Грыу живет в счастливом браке Михаилом Вайнбергом. Звездная пара сыграла свадьбу в июле 2010 года.