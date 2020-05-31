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"Распустившаяся" и повзрослевшая дочь Меладзе сверкнула фигурой в платье для выпускного

Валерий Меладзе. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/ www.globallookpress.com
Валерий Меладзе – отец пятерых детей, три его дочки появились в союзе с бывшей женой Ириной. Сегодня в центре внимания оказалась младшая из девочек – Арина. А все потому, что она явилась на телевыпускной в весьма странном наряде.
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Певец Валерий Меладзе давно и прочно определился с женщиной своей жизни – ей стала его бывшая подопечная по группе "ВИА Гра" Альбина Джанабаева. Однако до знакомства с юной сексуальной девушкой продюсер был женат на Ирине Меладзе. С первой супругой мужчина прожил почти четверть века, а в их браке появились три дочки. Как раз младшая дочь певца Арина стала сегодня предметом обсуждения.

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17-летняя девушка, как и другие выпускники этого коронавирусного года осталась без последнего школьного звонка. Бывшая жена и повзрослевшая дочь Валерия Меладзе приняли участие в шоу "Звезды сошлись". Телепередачу посвятили как раз оставшимся без праздника старшеклассникам. Сама Ирина облачилась в яркую блузку и костюм в клетку, а вот для своей дочки женщина выбрала весьма необычный наряд.

Оказалось, что на повзрослевшей и похорошевшей девушке было не просто платье, а настоящий семейный талисман. В своем инстаграм-аккаунте бывшая жена Валерия Меладзе рассказала о традиции справлять выпускной в наряде старшей сестры Инги, которая отучилась в престижном Оксфордском университете.

В итоге на своей телевыпускной Арина явилась в ультракоротком красном платье. Ноги звездной наследницы еле прикрывала прозрачная юбка, а вот руки обрамляли пышные рукава.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru)

Фолловеры оценили наряд юной прелестницы и отметили, что дочь Валерия Меладзе расцвела и стала настоящей красавицей. "Так быстро пролетело время", "Красавица", "Супер!", "Платье замечательное у вашей доченьки", – расхваливают девушку поклонники.

К слову, Валерий Меладзе поддерживает связь со своими наследницами. Несколько лет назад певец выступил на свадьбе своей старшей дочери Инги.


Автор: 31 мая 2020, 04:01 Источник: Teleprogramma.pro • Требует проверки

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