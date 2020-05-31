"Распустившаяся" и повзрослевшая дочь Меладзе сверкнула фигурой в платье для выпускного

Валерий Меладзе – отец пятерых детей, три его дочки появились в союзе с бывшей женой Ириной. Сегодня в центре внимания оказалась младшая из девочек – Арина. А все потому, что она явилась на телевыпускной в весьма странном наряде.



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