"Я отличаюсь от людей": Цискаридзе сделал интимное признание
Традиция делать статуэтки в виде легендарных артистов балета зародилась в 50-е годы прошлого столетия, когда на полках магазинов появилось миниатюрное изваяние Тамары Карсавиной в роли Зобеиды из "Шахерезады". За ним последовали фигурки Галины Улановой, Майи Плисецкой, Рудольфа Нуреева.
Сегодня эти вещицы высоко ценятся у коллекционеров – их стоимость достигает трех тысяч долларов. А к трехлетию работы Николая Цискаридзе на посту ректора петербургской Академии русского балета имени Вагановой появилось и его фарфоровое изображение.
Танцор запечатлен в образе Зигфрида из "Лебединого озера" Петра Чайковского. "В этот балет я был влюблен страстно, хотя танцевал принца очень мало, – признался Цискаридзе корреспонденту "Дни.ру". – Работа над статуэткой шла девять месяцев. Скульптор Анатолий Данилов, конечно, несколько приукрасил меня, хотя о размере щиколотки мы долго спорили. Он сделал ее сильной, а я просил поуже. Автор уверял меня, что у мужчин таких узких щиколоток не бывает. Я убеждал его в обратном, поскольку отличаюсь от всех остальных людей – у меня именно такая щиколотка".
Рассказал Николай Цискаридзе и о сложностях, которые возникают при попытке поехать с учениками на гастроли. "Вывезти столько народа, да еще и несовершеннолетних – огромное дело, – вздохнул он. – К тому же оживляются художники, композиторы, хореографы, их наследники и просят большие деньги за использование костюмов, музыки, декораций. Мол, а мы? А нам? Вот и крутись. А мне еще важно, чтобы дети не падали лицом об пол, иначе нет смысла в нашем учебном заведении!"
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