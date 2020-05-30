Единственная дочь Задорнова призналась в любви российскому актеру

Несколько дней назад в социальных сетях появились слухи о том, что единственная дочь всеми известного сатирика закрутила роман с молоды ухажером. Родственники Михаила Задорнова отказались комментировать подобные заявления подписчиков Елены.

Дочь Михаила Задорнова опубликовала в своем Инстаграме фотографию, на которой она предстала в компании молодого актера Игоря Скрипко. Девушка тепло поздравила молодого человека с днем рождения. Журналисты отметили, что этот снимок стал новым поводом для обсуждения ее личной жизни.

Поклонники Елены уже очень давно подозревают, что у нее роман с актером. Сам Игорь всего несколько раз комментировал подобные слухи. По словам молодого человека, он не хотел бы распространяться об их отношениях. Скрипко шутил, что за такие откровения Задорнова может надавать ему по шее.

Молодой актер называет Елену "ангелом-хранителем" и признается, что их связывает романтическая дружба. В то время, как дочь Задорнова в беседах с журналистами обходит эту тему стороной и старается тщательно скрывать свои любовные отношения от посторонних глаз и ушей.

Напомним, что единственная дочь Задорнова уже несколько лет живет на Мальте. В Россию девушка прилетает крайне редко, поэтому Срипко навещает ее самостоятельно. Ранее стало известно, что дочь знаменитого юмориста отказалась претендовать на наследство отца. Остается только гадать, по какой причине Елена так негативно отнеслась к разделу имущества комика.