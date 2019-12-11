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"Воспаленный недосыпом мозг": Виторган извинился за странное высказывание о Цыганове

Максим Виторган. Фото: www.globallookpress.com
Бывший муж Ксении Собчак Максим Виторган внезапно кинул камень в огород коллеги по цеху Евгения Цыганова. Артист сначала высказался о звезде кино, а после извинился.
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Виторган рассказал, что ему срочно пришлось вылететь в Москву. Артист не уточнил откуда именно он летел, однако отметил, что крайне вымотался. По словам Максима, он проделал огромный путь, чтобы пробыть в столице всего пару часов.

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Максим Эммануилович Виторган

Максим Эммануилович Виторган Актер

Также актер опубликовал в личном аккаунте "Инстаграм" собственное фото крупным планом. Лицо звезды выглядит озабоченным.

"Артисты жалуются только в двух случаях: когда работы нет или когда ее много. Некоторым удается парадоксальным образом совмещать эти два положения дел в одном. А остальные – Цыганов", – странно высказался Максим Виторган.

После знаменитость извинилась перед коллегой по цеху Евгением Цыгановым. "Женя, прости. Воспаленный недосыпом мозг рандомно выдал твою фамилию", – заявил Максим Виторган.

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Публикация от Максим Виторган (@mvitorgan)

Отметим, что Евгений Цыганов редко упоминается в разделах светской хроники. О личной жизни и привычках артиста мало что известно. Возможно, именно поэтому отсылка Максима Виторгана оказалась многим непонятна. Вероятно, бывший муж Ксении Собчак имел ввиду, что Цыганов вообще не имеет обычая жаловаться. Также не исключено, что Евгений очень избирателен в выборе ролей и участвует только в самых лучших проектах. 

11 декабря 2019, 22:02
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Виторган с головой ушел в работу после разрыва с Собчак

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
какая страшная харя.
1

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