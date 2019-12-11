"Воспаленный недосыпом мозг": Виторган извинился за странное высказывание о Цыганове

Виторган рассказал, что ему срочно пришлось вылететь в Москву. Артист не уточнил откуда именно он летел, однако отметил, что крайне вымотался. По словам Максима, он проделал огромный путь, чтобы пробыть в столице всего пару часов.
Также актер опубликовал в личном аккаунте "Инстаграм" собственное фото крупным планом. Лицо звезды выглядит озабоченным.
"Артисты жалуются только в двух случаях: когда работы нет или когда ее много. Некоторым удается парадоксальным образом совмещать эти два положения дел в одном. А остальные – Цыганов", – странно высказался Максим Виторган.
После знаменитость извинилась перед коллегой по цеху Евгением Цыгановым. "Женя, прости. Воспаленный недосыпом мозг рандомно выдал твою фамилию", – заявил Максим Виторган.
Отметим, что Евгений Цыганов редко упоминается в разделах светской хроники. О личной жизни и привычках артиста мало что известно. Возможно, именно поэтому отсылка Максима Виторгана оказалась многим непонятна. Вероятно, бывший муж Ксении Собчак имел ввиду, что Цыганов вообще не имеет обычая жаловаться. Также не исключено, что Евгений очень избирателен в выборе ролей и участвует только в самых лучших проектах.
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