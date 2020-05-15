"Неприятно смотреть": критик Пугачевой разнес в пух и прах "придурковатую" Бабкину

Надежда Бабкина, конечно, и подумать не могла, что видеозапись ролика, на котором она исполняет песню "День победы", взорвет интернет. Многие люди решили, что певица или не выздоровела, или коронавирусная инфекция дала осложнение на мозг. Оценил исполнение и известный музыкальный критик Сергей Соседов.

Более двухсот тысяч человек посмотрели это видео. Читать комментарии под ним еще веселее, чем смотреть на пучащую глаза "казачку Надю".

"Лещенко, видимо, не просто заразил ее, но покусал", "Что-то пошло не так, о выздоровлении говорить рано", "У меня ребенок заплакал, сказал: "Я ее боюсь!", "Это то же самое, что пожарить шашлык на Вечном огне", "То ли чипировали, то ли клонировали, вызовите ей санитаров, пусть заберут", "Привлечь Бабкину Н. Г к уголовной ответственности за оскорбление всего Советского народа и надругательство над памятью о Великой Отечественной Войне", "Теперь мне больше не страшен Мэрелин Мэнсон", "Что это было? Дайте ей селедки", "Ботокс на фоне коронавируса в мозг потек", "Глаза таращит так, как будто клизму в Коммунарке забыли вытащить", "Коронавирус бежал от Надежды Бабкиной не оглядываясь, зажав уши", "Вместе с Бариком "Крота" хлебнула явно", – глумятся люди.

Не остался в стороне и известный музыкальный критик Сергей Соседов. Раньше от него доставалось на орехи в основном Алле Пугачевой. Теперь же он в пух и прах разнес и Надежду Бабкину. "Придурковатость, провокация, бравада есть. А где чистое пение? – удивлен Соседов. – Она захотела всех нас поставить в тупик. Смотреть на это не вполне приятно, но именно к такому эффекту она и стремилась. Вот видно, что она кайфует от всего этого. От своей дури".

"У нее есть театр, огромное состояние. Это как в старом анекдоте про обезьяну: "Дура не дура, а свои 100 долларов в день имею!" С другой стороны, кто в новом веке не скурвился? Разве что Кобзон?" – задал справедливый риторический вопрос Сергей Соседов.