Венцеслав из "Дома-2" требует развода с сумасшедшей женой

Свадьба Венцеслава Венгржановского и Дарьи Некрасовой состоялась в марте 2020 года. Но семейное счастье закончилось, не успев начаться. На торжество заявилась общая подруга молодоженов Валерия, которая сообщила, что ждет ребенка от Венцеслава.
В тот же момент Дарья в слезах покинула ресторан и уехала за город к родственникам. Позже стало известно, что девушке трудно пережить предательство возлюбленного и она пыталась наложить на себя руки.
Венцеслав же не намерен терпеть истерики жены, поэтому хочет с ней развестись. Экс-участник "Дома-2" уже был у адвоката и обсудил возможность расторжения брака. Он называет Дарью сумасшедшей и признается, что боится ее.
Некрасова расставаться с Венгржановским не хочет. Девушка заявила, что покончит с собой, если Венцеслав с ней разведется.
Продюсер звезды скандального реалити-шоу подтвердил, что оформить развод сейчас очень трудно, потому что адекватность Дарьи вызывает сомнения.
Любопытно, что Валерия, которая неожиданно заявила о беременности от Венцеслава, на самом деле ждет от него ребенка. Она показывала журналистам снимок УЗИ. Венгржановский готов стать отцом, отказываться от наследника он не намерен.
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