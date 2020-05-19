Жена Венцеслава с шоу "Дом-2" пыталась лишить себя жизни

В феврале экс-участник "Дома-2" Венцеслав Венгржановский сообщил поклонникам радостную новость: он женится на своей возлюбленной Дарье Некрасовой. Свадьбу они сыграли через месяц, однако торжество было омрачено чередой скандалов.
Сначала на празднование пришел шоумен Дмитрий Торин. Он обвинил собравшихся в "пире во время чумы". Мол, негоже устраивать банкет, когда в мире пандемия коронавируса. После этого в зал ворвалась подруга молодоженов Валерия. Девушка заявила, что с Венцеславом ее связывают интимные отношения и ребенок, которого она вынашивает.
Происходящее стало ударом для Дарьи. Она в ту же минуту покинула торжество, уехала к родным и больше не выходила на связь с супругом. Девушка была морально уничтожена неверностью Венгржановского, а также страдала от нападок недоброжелателей в Сети.
18 мая Венцеслав сообщил, что его жена пыталась покончить с собой. Дарья оказалась очень закрытым человеком и не хотела ничего ни с кем обсуждать. Девушку удалось спасти от ужасного поступка. Сейчас ее жизни ничего не угрожает.
Кроме того, экс-участник "Дома-2" попросил пользователей Сети воздержаться от негативных комментариев в инстаграм-аккаунте Дарьи и не травмировать ее психику.
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