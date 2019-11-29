Вскрылись подробности о состоянии Дорониной после слухов о госпитализации

По словам представителя актрисы, данные о том, что она попала в больницу, ложны. Он отметил, что с ее здоровьем сейчас все в порядке.
"Абсолютно не могу подтвердить это, она не в больнице", – цитирует помощника Татьяны Дорониной агентство городских новостей "Москва". О других деталях состояния звезды театра и кино не сообщается.
Напомним, ранее СМИ написали о том, что знаменитость госпитализирована после сильного стресса. Утверждалось, что после увольнения с поста художественного руководителя МХАТа имени Горького Татьяна Доронина похудела на 20 килограммов и долгое время почти не выходила из дома.
Как писали "Дни.ру", на ее должность назначили продюсера Эдуарда Боякова. Самой же Татьяне Дорониной предложили пост президента театра. Работе в театре актриса посвятила более 30 лет.
Ранее о скандале высказался помощник художественного руководителя МХАТа имени Горького Валентин Клементьев. Он отметил, что Татьяна Доронина, став президентом театра, имеет достаточно полномочий.
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