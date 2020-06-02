Боня с гордостью показала округлившийся живот

Виктория Боня заявила подписчикам в инстаграм-аккаунте, что гордится своими несовершенствами. Особенно телеведущая радуется, что наконец-то смогла набрать вес.

На видео, которое девушка выложила в соцсети, она радостно хлопает себя по округлившемуся животику. Перед зрителями звезда предстала в коротком топике и велосипедках. Виктория Боня без стеснения демонстрировала складки на теле. "Девочки, я горжусь своим животом, своими боками, своими ногами, тем, что у меня несовершенная фигура", – говорит дива.

Блогер заявила, что негативные комментарии ей оставляют в основном женщины. Также артистка поспешила разочаровать злопыхателей, которые к ней придираются: слова о "лишних" кило для Виктории Бони комплимент!

Девушка часто жаловалась, что у нее дефицит веса. Лишь в период карантина артистке удалось "наесть" несколько килограммов. "Если у вас в сердце ноль, а в попе камень, это не сделает вас счастливой, не принесет никакого удовольствия, и никакое точеное тело не принесет вам удовольствия", – уверена звезда.

Подписчицы неоднозначно отреагировали на мотивационную речь от телеведущей. "Лоб– срочно ботекс!! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Да ладно!!!! Столько косметологам и хирургам вбухали и не совершенная?", "Новое видео-так новые оправдания, бодание с кем-то вечное😂 Не пробовала пожить не ради чужого мнения?" – высказались недовольные.

Впрочем, положительных комментариев оказалось в разы больше. "Как же вы меня вдохновляете. Правильно, самое главное, что душа в балансе", "Несовершенная, значит необычная 😍", "В сорок лет ты просто идеальна. Я думаю, они очень завидуют", – поддержали Боню поклонницы.