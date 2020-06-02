Не Эмин: жена Агаларова показала любимого

Вот уже который день в Сети обсуждают расставание певца и бизнесмена Эмина Агаларова с женой, моделью Аленой Гавриловой. Пока не известно, что стало причиной прекращения отношений. Однако сейчас Алена выставила напоказ чувства к любимому человеку. И это не Эмин.

Новость о том, что Эмин Агаларов разошелся с Аленой Гавриловой, стала громом среди ясного неба. Ведь пара считалась одной из самых красивых в отечественном шоу-бизнесе, казалась гармоничной и счастливой. В конце 2018 года Алена родила Эмину дочь Афину.

Что случилось, остается только догадываться. Ни Агаларов, ни Гаврилова не комментируют произошедшее. При этом сам певец объявил о расставании. Он поблагодарил жену за время, проведенное вместе, и выразил надежду на добрые отношения, ведь им еще предстоит воспитать общего ребенка.

Впрочем, у Алены есть не только дочь Афина, но и сын Рустам. Накануне, 1 июня, Гаврилова поздравила наследника с днем рождения. "Дорогой, любимый и единственный мой сыночек!" – обратилась к имениннику Алена Гаврилова. Модель опубликовала фотографию, на которой запечатлена с Рустамом. Ему исполнилось 13 лет. В честь дня рождения сына модель устроила грандиозный праздник с лазерным шоу и салютом.

"Ты моя жизнь! Не знаю, почему мне так повезло в жизни и я получила такой подарок, как ты! Это большое счастье! Мы с папой постараемся дать тебе все, чтобы ты был счастливым❤️ и будем рядом всегда! Моя гордость! Люблю тебя до потери сознания", – обратилась к наследнику обычно весьма сдержанная Алена Гаврилова.

Напомним, что сына модель родила от миллиардера Рустама Тарико. Ради Алены Гавриловой тот в свое время ушел из семьи. Развод с бывшей женой был скандальным. В суде бизнесмен отстоял право на единоличную опеку над двумя дочерьми и принудил их мать выплачивать алименты.