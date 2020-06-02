Юлию Савичеву прооперировали в роддоме

Это сейчас Юлия Савичева счастливая мать девочки Анны, которая появилась на свет почти три года назад. Певица родила от мужа Александра Аршинова. Радостное событие случилось не в России и не в Америке, как теперь модно среди отечественных знаменитостей, а в Португалии.
Однако до этого семья Юлии Савичевой и Александра Аршинова оказалась на грани распада: у певицы случился выкидыш. Популярная исполнительница забеременела, однако не стала снижать рабочие обороты.
"Неделями не бывала дома. Бесконечные перелеты и хроническая усталость привели к тому, о чем предупреждали меня все врачи. Я потеряла ребенка. До сих пор мы вспоминаем этот период с ужасом и содроганием!" – призналась Юлия Савичева.
Как нарочно, рядом не оказалось ни специалистов, ни профильных больниц. "Спустя какое-то время мы все-таки нашли роддом, где меня приняли. Я очень благодарна врачам за профессионализм и оперативность, с которой они смогли провести операцию, не вдаваясь в подробности о случившемся", – сообщила звезда.
Три дня Юлия Савичева провела в больнице, а потом выписалась домой. "После моего возвращения домой мы всей семьей просто молчали, и, если честно, до сих пор в разговорах обходим эту тему стороной", – подчеркнула исполнительница.
После этого печального опыта Юлия Савичева дала себе зарок, что подобное больше не повторится. "Каждая пара, которая задумывается о пополнении, должна помнить, что это очень серьезный момент жизни, и он не терпит легкомыслия", – заключила певица.
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