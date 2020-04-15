Савичева наконец вывела дочь из тени

Певица Юлия Савичева, как и все стальные, сейчас находится на самоизоляции. Теперь у звезды появилось много свободного времени, которое она с радостью посвящает супругу и дочери.

По словам исполнительницы, ей очень непривычно проводить столько времени дома и никуда не спешить. К слову, Юлия не выходит на улицу дольше остальных – целых пять недель. Это связано с обострением старой травмы, которая напомнила о себе еще до объявления карантина.

Накануне Савичева опубликовала в своем инстаграм-аккаунте семейный снимок, на котором запечатлена с мужем, композитором Александром Аршиновым, и дочкой Анной. "Нашли самое безопасное место в доме – домик Ани – самое время для рассказов и сказок, которые мы с мужем филигранно исполняем в лицах", – поделилась исполнительница.

Юлия призналась, что они с мужем уже перебрали все игрушки, выучили по именам и биографии всех героев "Щенячьего патруля", расчесали и переодели всех кукол Барби. Забавно, что после того, как раскраски и альбомы закончились, они всей семьей стали творить на стенах и полах.

"Аня, подражая нам, берет книжку, открывает и начинает наизусть рассказывать стихотворение, делая вид, что читает! Появилось время даже научить ее простым движениям "Макарены", потому что надеть платье (без него никак!), танцевать с поклонами – любимейшее занятие", – отметила Савичева.