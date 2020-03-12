"Дикая боль": Савичева отменила гастроли из-за серьезных проблем со здоровьем

Артистка Юлия Савичева расстроила поклонников неожиданным заявлением. Ей пришлось отменить дальневосточный тур. Причиной стало плохое самочувствие певицы. Сейчас она находится в больнице и проходит курс лечения.
Федеральное агентство новостей со ссылкой на личный инстаграм-аккаунт Савичевой пишет, что певица надорвала мышцы живота. Виной тому стала травма, которую артистка получила еще во время съемок шоу "Звездный лед".
"Каждый поворот в сторону – дикая боль", – жалуется Юлия.
Знаменитость сильно переживает, что ей пока не удастся увидеться с поклонниками. Певице предстоит отдых в постели. Поправиться она сможет лишь спустя три недели, считают врачи.
Помимо фанатов, в комментариях под публикацией в "Инстаграм" Юлию поддержали коллеги по цеху. Филипп Киркоров, Катя Лель, Марина Девятова, Зара и Валентина Рубцова пожелали ей скорейшего выздоровления.
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