"Дочка?": показавшая ребенка Варнава устроила переполох

Во время беседы с Ксенией Собчак Екатерина Варнава призналась, что год назад рассталась с возлюбленным, танцором Константином Мякиньковым. Это стало шоком для общественности, ведь многие считали их красивой парой.
Личную жизнь Екатерина тщательно скрывает и лишь изредка делает намеки для поклонников. Например, недавно опубликовала совместный снимок с маленькой девочкой. Варнава написала: "Мой ангел Ви".
Пользователи Сети усомнились в том, что у знаменитости нет детей. "Дочка?" – спросил один из подписчиков. Этот вопрос остался без ответа.
Преданные поклонники, которые следят за жизнью звезд шоу Comedy Woman, знают, что девочка на снимке – это дочь Марии Кравченко, которая также отметилась в комментариях. "Мы любим маму Катю", – написала она.
Напомним, что Екатерина Варнава сама приняла решение расстаться с возлюбленным. Актрисе надоело быть главной в отношениях. Теперь она ждет избранника, который сможет обуздать ее нрав и стать настоящей опорой.
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