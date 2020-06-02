"Дочка?": показавшая ребенка Варнава устроила переполох

Как известно, детей у Екатерины Варнавы нет. Впрочем, избранника у актрисы тоже нет. Однако у поклонников появились вопросы к знаменитости, когда она показала совместный снимок с маленькой девочкой.

Во время беседы с Ксенией Собчак Екатерина Варнава призналась, что год назад рассталась с возлюбленным, танцором Константином Мякиньковым. Это стало шоком для общественности, ведь многие считали их красивой парой.

Личную жизнь Екатерина тщательно скрывает и лишь изредка делает намеки для поклонников. Например, недавно опубликовала совместный снимок с маленькой девочкой. Варнава написала: "Мой ангел Ви".

Пользователи Сети усомнились в том, что у знаменитости нет детей. "Дочка?" – спросил один из подписчиков. Этот вопрос остался без ответа.

Преданные поклонники, которые следят за жизнью звезд шоу Comedy Woman, знают, что девочка на снимке – это дочь Марии Кравченко, которая также отметилась в комментариях. "Мы любим маму Катю", – написала она.

Напомним, что Екатерина Варнава сама приняла решение расстаться с возлюбленным. Актрисе надоело быть главной в отношениях. Теперь она ждет избранника, который сможет обуздать ее нрав и стать настоящей опорой.