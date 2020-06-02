Раскрывшую подробности расставания с Фадеевым Серябкину жестко приложили: Хайпует!

Несколько дней назад Ольга Серябкина в интервью Ивану Урганту рассказала подробности своего ухода от Максима Фадеева. Певица заявила, что разрыв произошел по инициативе продюсера.

Напомним, в прошлом году исполнительница внезапно покинула лейбл MALFA. Спустя некоторое время бизнесмен и вовсе распустил всех сотрудников звукозаписывающей компании. Кстати, поклонники приписывали Серябкиной и Фадееву не только рабочие отношения, однако те всячески отрицали любовную связь. Артистка неоднократно заявляла, что Максим для нее как отец.

После откровений певицы на "Вечернем Урганте" многие встали на ее строну, однако нашлись и те, кто поддержал продюсера. Например, телеведущая Алена Алимова в комментарии изданию Дни.ру отметила, что Ольга Серябкина так сильно переживает разрыв с Максимом Фадеевым, что при каждом удобном случае "хайпует" на ситуации!

Журналистка уверена, что Максим благородно поступил с артистами и даже отдал им все права на контент. "Кроме того, продюсер признался, что больше не хочет опекать простых "певцов", заявив о желании сотрудничать исключительно с "творцами", – говорит Алимова.

Она считает, что многих бывших подопечных это задело, поэтому те не упускают возможности "пополоскать" в интервью имя продюсера. "Видимо, прошлую жизнь Ольга Серябкина так и не отпустила", – думает телеведущая.

"Ольга, как некрасиво, отстаньте от Максима Фадеева! Прошло уже достаточно времени, чтобы не вспоминать его в интервью. Хайп – это всегда выгодно для тех, кого забыли. Уделяйте больше времени творчеству, теперь придется завоевывать заново вашу публику!" – советует Алимова Серябкиной.