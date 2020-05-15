"Устал работать с непонятным контингентом": Максим Фадеев заявил об ограблении

Максим Фадеев дал интервью интернет-порталу PREMIER. В документальном фильме артист рассказал, почему решил распустить штат своей компании MALFA.

Мужчина отметил, что больше не планирует относиться к сотрудникам, как к членам семьи. Доверие сыграло с мужчиной злую шутку. Оказывается, некоторые в его команде оказались нечисты на руку.

Осенью прошлого года стало известно, что Максим Фадеев расторг договоры со всеми артистами MALFA, среди которых группа SEREBRO и Ольга Серябкина. При этом продюсер оставил права на композиции многим музыкантам. Лишь с несколькими из штата он предпочел разбираться в судебном порядке.

В интервью бизнесмен пояснил причины, по которым принял решении о закрытии международных офисов компании. Как отметил артист, ему надоело системные кражи. "Воровали на всем, на чем было возможно. Тащили все, что было возможно – батарейки, камеры, шнуры..." – признался Максим Фадеев.

Также мужчина пожаловался на сложности взаимодействия с сомнительными специалистами. "Я устал работать с непонятным контингентом, который приходил ко мне с красивым дипломом", – заявил продюсер.

По мнению бизнесмена, сейчас появилась странная "мода". Молодые люди, не имеющие опыта работы, устраиваются в крупные компании с большой зарплатой, отсиживают испытательный срок и переходят в другие фирмы. "У меня таких "красавцев" было много", – отметил Максим Фадеев. Сейчас продюсер старается работать только с теми, кто действительно понимает особенности в сфере шоу-бизнеса.