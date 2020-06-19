Эксклюзив Шоу "Дом-2" Заворотнюк Ефремов устроил смертельное ДТП Коронавирус

Топ новостей

"На этом видео не артист Михаил Ефремов": Запашный заподозрил неладное в ситуации с актером
Известный актер бросил жену с особенным ребенком на руках ради любовницы
"Не хочу ложиться с ним в постель": откровенное обращение Виктории Макарской
Множество переломов: Любовь Успенская разбилась в собственном доме
"Дешевка!": Норкина перед смертью сцепилась с Казаченко
Игорь Николаев без длинных волос и усов вызвал шок
партнеры
Пятница
19 июня
Лента новостей
15:16
"Очень умный мужчина": Солнцев проболтался о желанном партнере сексуального Галкина
15:05
Дочь Нонны Гришаевой от первого брака выросла настоящей красавицей
14:57
Состояние Жукова ухудшилось после жутких откровений
14:54
"Настоящий качок": 68-летний Газманов показал подтянутое тело
14:51
"Я подумал, что умер": звезду "Дома-2" охватил сонный паралич после смерти бабушки
14:49
Готовил к выходу на работу: мужчина избил жену на глазах у прохожих
14:49
Канадские ученые рассказали о нетипичном симптоме COVID-19
14:27
Самойлова утерла нос борющейся с раком Заворотнюк
14:17
Путин ответил Зеленскому на слова о развязавшем Вторую мировую войну СССР
14:14
Муцениеце попросила поклонников Прилучного забыть ее имя после порочащего видео в Сети
14:03
Возлюбленная Тимати дала странный совет по поводу отношений: Пойти и изменить ему
13:42
Коронавирус нашли у министра
13:38
Актер Бадюк о Машкове и других россиянах в Голливуде: Мы там никому не нужны
13:37
"Переезжаю сюда жить": Анастасия Волочкова покинула Москву
13:35
Рассекречен новый избранник Варнавы
13:34
Лучше всех: дети несут цветы и игрушки к могиле внезапно умершего Галкина
13:30
"Произошло маленькое чудо": DJ Smash сообщил о пополнении
13:22
"У него случился роман": певица Легкоступова вспомнила первый несчастливый брак
13:16
Песков высказался о смерти подавшего на Путина в суд экс-губернатора
13:02
"Как быстро растут детки": дочь Кудрявцевой очаровала звезд шоу-бизнеса (видео)
12:50
"Чувственная нимфа!": Марина Александрова выставила грудь напоказ
12:46
Известная певица обвинила Пугачеву в крахе своей карьеры
12:39
Виктория Исакова отчиталась о съемках сериала "Нежность": С улыбкой во весь рот
12:37
Перехват американских бомбардировщиков над Тихим океаном попал на видео
12:26
Как выглядит борющаяся с раком актриса Александра Яковлева
12:10
"Пошел на нас с ножом": Тимати вспомнил о тяжелом конфликте с артистом из своего лейбла
12:01
Добронравова из сериала "Сваты" окружили подросшие внучки: Варвара, Василиса и Вероника
11:46
На юге Москвы женщина зарезала двух мужчин
11:43
"Из апартаментов идет неприятный запах": дочь Ефремова спасает родительницу-алкоголичку
11:37
Неожиданный поворот: в деле Ефремова появится новый потерпевший
11:31
Беременная Софи Тернер перестала прятать внушительных размеров живот
11:21
"У вас два сына растут!": снявшуюся без лифчика Пынзарь пристыдили
11:17
Ранен человек: украинская армия обстреляла Горловку
11:14
Последняя воля: чистокровная мать-еврейка Певцова перед смертью крестилась в православии
11:03
За сутки в России обнаружили 7972 зараженных коронавирусом
10:58
Поклонники вычислили тайного возлюбленного Ирины Горбачевой
10:52
В Крыму за незаконное пересечение границы задержали украинца
10:31
Путин показал журналистам "тайную комнату" в Кремле (видео)
10:26
Бил табуреткой по голове и сбрасывал с лестницы: как алкаш Ефремов издевался над женой
10:18
Трамп пообещал обдумать возможность раскрыть данные об НЛО
10:09
"Облажалась по полной": Михалкову сняли в неприглядном виде
10:01
"Большие затруднения с речью": страшный недуг подкосил 84-летнего Гафта
09:51
"Это очень резко, так нельзя": Лолита обиделась на Аллу Пугачеву
09:31
В Антарктиде обнаружили отложенное 66 миллионов лет назад яйцо
09:25
"Упырь, подонок, алкашная тварь": Александр Домогаров отказался выходить к зрителям
09:21
"Разлучница!": улыбающегося Владимира Зеленского заметили рядом с Верой Брежневой
09:20
Лолита из-за коронавируса пошла мыть туалеты
08:57
Новые подробности трагического события в семье Певцова и Дроздовой
08:49
В ДТП на западе Москвы пострадали два человека
08:47
Народ устроил спор об истории после статьи Путина
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Зараженные коронавирусом звезды: кто из знаменитостей пострадал от COVID-19
"Мишу надо уберечь": в "Современнике" вступились за устроившего пьяное ДТП Ефремова
"С сердцем у него плохо": близкая к Ефремову женщина рассказала о состоянии артиста
Супруга Малинина раскрыла секрет счастливого брака
Родившая жена Александра Малинина сильно располнела
Не просыхает уже 43 года: как жена уживалась с алкашом и наркоманом Ефремовым
Шоу-бизнес
Самойлова утерла нос борющейся с раком Заворотнюк

Самойлова утерла нос борющейся с раком Заворотнюк

Оксана Самойлова. Фото: instagram.com/samoylovaoxana
Около года назад появилась информация, что Анастасия Заворотнюк, прославившаяся благодаря главной роли в сериале "Моя прекрасная няня", борется с раком головного мозга. Родня оказывает поддержку артистке.
прочитано 1036 раз

Едва стало известно о страшной болезни артистки, как родные стали предпринимать попытки по ее спасению. Фигурист Петр Чернышев начал усиленно трудиться, чтобы заработать на дорогое лечение жены.

ПО ТЕМЕ

Заворотнюк засняли во время нежностей с симпатичным кобелем на полу

Запертая дочь Заворотнюк на грани тяжелого заболевания

 Анастасия Юрьевна Заворотнюк

Анастасия Юрьевна Заворотнюк актриса театра и кино, телеведущая

Помогает и старшая дочь актрисы. У Анны нет постоянной работы, но она не отчаивается. Как и многие сейчас, дочь Анастасии Заворотнюк решила зарабатывать в интернете и стала блогером. Анна объявила об этом подписчикам, дав контакты своего пиар-менеджера и призвав "записываться в очередь на июнь-июль".

Журналисты вступили в переписку с Заворотнюк, чтобы узнать расценки. Они оказались вполне скромными. Одна публикация в "Инстаграм" дочери звезды сериала "Моя прекрасная няня" стоит от 90 до 140 тысяч рублей, а размещение нескольких "Сторис" обойдется рекламодателям в 18 тысяч рублей.

Анна отметила: публикации выложит только после полной предоплаты. Девушка уточнила, что не несет ответственность за эффективность рекламы, а если клиент останется недовольным, деньги она не вернет. Дочь Заворотнюк отказалась рекламировать казино, гороскопы, услуги гадалок, копии дорогих брендов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от @anna_zavorotnyuk

С клиентами Анна не подписывает никаких договоров. "Просто мы высылаем вам реквизиты (куда переводить деньги. – Прим. ред.) и ставим в очередь на публикацию рекламы", – пояснила она в переписке.

Если сравнивать с аккаунтами других известных блогеров, реклама у них появляется не реже одного раза в день. Это, учитывая расценки дочери Анастасии Заворотнюк, может составлять от одного до четырех миллионов рублей в месяц.

По нынешним меркам это не так уж много. Жена рэпера Джигана утерла нос Анне Заворотнюк: модель Оксана Самойлова просит за один пост в своем блоге от 1,2 миллиона рублей.

Автор: 19 июня 2020, 14:27 Источник: "Собеседник" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

За что полюбили невероятно обворожительную Анастасию Заворотнюк

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Путин ответил Зеленскому на слова о развязавшем Вторую мировую войну СССР
Народ устроил спор об истории после статьи Путина
Пенсионерка обратилась к Лукашенко: Снова будете сажать людей в тюрьму?
Силовики задержали главного соперника Лукашенко на президентских выборах

Шоу-бизнес

"Очень умный мужчина": Солнцев проболтался о желанном партнере сексуального Галкина
Состояние Жукова ухудшилось после жутких откровений
"Настоящий качок": 68-летний Газманов показал подтянутое тело
"Я подумал, что умер": звезду "Дома-2" охватил сонный паралич после смерти бабушки

Проишествия

Расстрелявший семью на севере Москвы был связан с неонацистами
Четверо погибших: появились подробности стрельбы на севере Москвы
Пьяный внук экс-губернатора Хабаровского края устроил ДТП в центре Москвы: подробности
Появились шокирующие подробности убийства студентки историком Соколовым: Глумился над телом!

Lifestyle

Контузило: вдова Никулина поведала о происшествии на съемках "Самогонщиков"
Умерла актриса Инна Макарова
Чума на оба ваши дома: коронавирус изменил людей до неузнаваемости
Китайцы спасли провальный фильм Warcraft
Шоу-бизнес

"Произошло маленькое чудо": DJ Smash сообщил о пополнении

Возлюбленная родила музыканту дочь
Сериалы

Актер Бадюк о Машкове и других россиянах в Голливуде: Мы там никому не нужны

Стереотипы – главный враг нашего артиста в США
Шоу-бизнес

Возлюбленная Тимати дала странный совет по поводу отношений: Пойти и изменить ему

Фанаты не оценили юмор

Шоу-бизнес

"Переезжаю сюда жить": Анастасия Волочкова покинула Москву

Артистка наслаждается сменой обстановки

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 19 июня 2020 года
Гороскоп на сегодня, 18 июня 2020 года
Гороскоп на сегодня, 17 июня 2020 года
Гороскоп на сегодня, 16 июня 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Плющенко впервые прокомментировал свое новое назначение
Жена Овечкина показала фото новорожденного сына
Чемпионка Ефимова бросила живущую в нищете мать
"Дали больше бабла": Трусова покинула Тутберидзе не по собственной воле

Регионы

Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
"Скоро развалится": известный ученый о страшной судьбе Крымского моста
Поиски пропавшей девочки в Крыму закончились трагической находкой
В России обнаружена гигантская пирамида
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+