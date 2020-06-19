Самойлова утерла нос борющейся с раком Заворотнюк

Около года назад появилась информация, что Анастасия Заворотнюк, прославившаяся благодаря главной роли в сериале "Моя прекрасная няня", борется с раком головного мозга. Родня оказывает поддержку артистке.

Едва стало известно о страшной болезни артистки, как родные стали предпринимать попытки по ее спасению. Фигурист Петр Чернышев начал усиленно трудиться, чтобы заработать на дорогое лечение жены.

Помогает и старшая дочь актрисы. У Анны нет постоянной работы, но она не отчаивается. Как и многие сейчас, дочь Анастасии Заворотнюк решила зарабатывать в интернете и стала блогером. Анна объявила об этом подписчикам, дав контакты своего пиар-менеджера и призвав "записываться в очередь на июнь-июль".

Журналисты вступили в переписку с Заворотнюк, чтобы узнать расценки. Они оказались вполне скромными. Одна публикация в "Инстаграм" дочери звезды сериала "Моя прекрасная няня" стоит от 90 до 140 тысяч рублей, а размещение нескольких "Сторис" обойдется рекламодателям в 18 тысяч рублей.

Анна отметила: публикации выложит только после полной предоплаты. Девушка уточнила, что не несет ответственность за эффективность рекламы, а если клиент останется недовольным, деньги она не вернет. Дочь Заворотнюк отказалась рекламировать казино, гороскопы, услуги гадалок, копии дорогих брендов.

С клиентами Анна не подписывает никаких договоров. "Просто мы высылаем вам реквизиты (куда переводить деньги. – Прим. ред.) и ставим в очередь на публикацию рекламы", – пояснила она в переписке.

Если сравнивать с аккаунтами других известных блогеров, реклама у них появляется не реже одного раза в день. Это, учитывая расценки дочери Анастасии Заворотнюк, может составлять от одного до четырех миллионов рублей в месяц.

По нынешним меркам это не так уж много. Жена рэпера Джигана утерла нос Анне Заворотнюк: модель Оксана Самойлова просит за один пост в своем блоге от 1,2 миллиона рублей.