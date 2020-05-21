Запертая дочь Заворотнюк на грани тяжелого заболевания

Старшая дочь Анастасии Заворотнюк, как и все, сидит дома, соблюдая режим самоизоляции. Анна призналась, что карантин дается непросто.

Кто как переживает режим самоизоляции, и знаменитости не исключение. Одни открыли в себе кулинарный талант, другие занялись спортом, чтобы не набрать лишний вес, третьи добрались до дел, на которые не находилось времени. А кое-кто умудряется зарабатывать, сидя дома.

Не секрет, что из-за самоизоляции знаменитости не могут выступать, гастролировать. Артисты признаются, что их финансовое положение пошатнулось. Это не прибавляет оптимизма.

Психику угнетают ограничения. Длительное пребывание в четырех стенах накаляет домашнюю атмосферу. Многие впадают в депрессию – по словам специалистов, серьезное и даже опасное заболевание.

Страдает и старшая дочь Анастасии Заворотнюк, запертая в загородном доме. "Запреты всегда обостряют наши чувства. Сейчас, как никогда, хочу наконец встретиться с друзьями, пойти в кафе, музей, кино, на природу. Хочется пойти в магазин и чем-то себя порадовать, пойти в салон и привести себя в порядок", – написала Анна.

Заворотнюк призналась, что пытается найти занятие, чтобы потратить время во благо. В качестве примеров она привела чтение, общение с близкими, генеральную уборку в гардеробной.

А еще Анна хочет научиться садиться на шпагат. По признанию дочери звезды комедийного сериала "Моя прекрасная няня", она занимается растяжкой, однако шпагат ей пока не дается. "Может быть, начать изучать китайский?" – задалась вопросом Анна Заворотнюк.