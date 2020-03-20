"Все, конец!": Михалкова впервые рассказала о разводе и депрессии

Надежда Михалкова прокомментировала развод с режиссером Резо Гигинеишвили. Она впервые рассказала о том, как ее семья восприняла их отношения, и о послеродовой депрессии.

Надежда Михалкова стала гостьей программы "Ещенепознер". Было поднято много разных тем, в том числе касающиеся личной жизни. Зашла речь о ее бывшем муже, режиссере Резо Гигинеишвили.

Изначально их брак считали неравным. Дескать, Надежда из влиятельной кинематографической семьи, а Резо – малоизвестный режиссер. Михалкова призналась, что страшно волновалась, когда знакомила возлюбленного с родными.

Она прокомментировала слухи о том, что увела Резо Гигинеишвили от жены, участницы проекта "Фабрика звезд" Анастасии Кочетковой, подарившей ему дочь. "Никто никуда не убегал, никто никого не преследовал. Все было хорошо", – подчеркнула Михалкова.

Влюбленные поженились в 2010 году, вскоре обвенчались в Грузии, а потом актриса родила режиссеру дочь Нину и сына Ивана. Надежда призналась, что первая беременность далась тяжело, она сильно поправилась. "Думала, что рожу вот сейчас ребенка – и все, конец! Буду сидеть дома, а вокруг будут худые актрисы моложе меня", – пожаловалась актриса.

Михалкова так увлеклась заботами о первенце, что мать стала делать ей замечания относительно внешнего вида. Тогда Надежда поймала себя на мысли о том, что потеряет себя, превратится в мамашу без собственной жизни и увлечений. Еще ее раздражало, что муж работает, а она сидит дома, но при этом артистка испытывала чувство вины. "Когда была в Москве, я везла коляску около прудов и подумала: ''А что, если ее туда отпустить?'' А потом: ''Блин, это же ненормальные мысли...'' – вспомнила Михалкова.

Артистка стала находить поводы, чтобы сбежать из дома. Сцедив молоко, она оставляла ребенка няне и занималась своими делами. Впоследствии сестра Анна объяснила, что у нее послеродовая депрессия. В 2017 году Резо и Надежда оформили развод. Он прошел довольно тихо, без выяснения отношений.

Михалкова решила сделать все, чтобы у детей был отец, чтобы у них было уважительное отношение к нему, любовь и доверие, хотя он не живет с ними. Дальше, подчеркнула актриса, все будет зависеть от Резо.

"Я сделала все, что возможно, со своими принципами, амбициями, мыслями, комплексами. Я скатала это в большой шар, кинула его и, сжав зубы, набралась терпения", – заключила Надежда Михалкова.