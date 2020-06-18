Звезда фильмов о Шерлоке Холмсе о своем неудачном браке: Пришла домой, а там любовница

Артистка рассказала о своей личной жизни. Официально замужем она была лишь однажды, супруг был на 20 лет старше. Как отметила звезда, ее никогда не вдохновляли ровесники.
Екатерина Зинченко познакомилась с будущим мужем через друзей. Знакомая представила молоденькую актрису своему товарищу, а тот уже свел ее с 42-летним профессором математики. В студии шоу "Судьба человека" артистка отметила, что ей очень нравилось общаться с мужчиной постарше.
Спустя какое-то время она забеременела. Пришла к возлюбленному и сообщила о ребенке, а он заявил, что нужно жениться. "Сказал, не простит, если сделаю аборт", – вспоминает Екатерина Зинченко.
Правда, союз продержался недолго. Как оказалось, профессор математики любил разгульный образ жизни больше, чем жену и сына. Однажды актриса вернулась раньше со съемок и обнаружила мужа в постели с любовницей.
Звезда почти сразу же собрала вещи и ушла с ребенком на съемное жилье. "Мотылялась потом долго", – призналась Екатерина Зинченко в эфире шоу "Судьба человека".
Напомним, еще будучи студенткой актриса снялась в роли мисс Морстен в экранизации четвертой части телесериала по мотивам рассказов Конан Дойла о сыщике Шерлоке Холмсе. На экране ей составил пару Виталий Соломин.
Популярные темы форума
Какое наказание заслужил Ефремов?
Любовь проходит, Путин никогда!
Мне 74. Хорошее здоровье и я хочу ребенка. Ему 57 лет.
Спасибо за безбедную жизнь!
Заголовки публикаций СМИ в инете
У людей денег нету а цены растут как на дрожах
Зачем парад победы?
Рыжие самые красивые
Как думаешь, какого она цвета? И сколько ей лет?
Ищу донора