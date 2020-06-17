Актер Николаев увел жену у другого: Она меня спасла

Игорь Николаев прославился после выхода на экраны сериала "Тайны следствия". В студии шоу "Судьба человека" он рассказал о личной жизни.

Второй супругой артиста стала театральный художник Елена Дмитракова. В 2002-м у пары родилась дочь Ева. Как признался актер, жену отбил у другого мужчины. Он похвастался, что все настолько изящно провернул, что девушка даже не заметила, как попала под его чары.

Игорь в студии шоу "Судьба человека" отметил, что быстро понял: Елена – именно та, с кем он готов идти по жизни. В целом артист не ошибся. Супруга помогла выкарабкаться из трудной ситуации. Именно благодаря возлюбленной актер перестал прикладываться к бутылке, а его карьера пошла в гору.

Николаев сравнил Дмитракову со спасательным кругом. "Мне нужна была помощь, и она меня спасла!" – сказал артист. Он добавил, что благоверная просто и естественно направила его по нужному пути.

Игорь Николаев в программе "Судьба человека" вспомнил, что однажды жена попросила его отправиться поискать работу. Он пошел на "Ленфильм", и все сложилось – то одна халтура подвернулась, то другая. Уже почти 20 лет супруги живут в мире и согласии.