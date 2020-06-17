Звезда "Дома-2" о возрождении популярности проекта: "Нужно отстраивать шоу заново!"

Поклонники реалити-шоу "Дом-2" могли заметить, что на Поляне ведется строительство, возводятся новые объекты. Вероятно, создатели шоу хотят возродить зрительский интерес. Однако некоторые считают, что такие попытки предпринимать уже поздно.

Бывший участник реалити-шоу "Дом-2" Май Абрикосов признался, что ему нравятся идеи, которые пытаются воплотить авторы проекта. По его мнению, заметно вмешательство людей, имеющих большой опыт. Однако заниматься реанимацией "Дома-2" надо было раньше, считает Абрикосов.

Май обратил внимание на то, что проект давно не существует. Предпринимать попытки возродить шоу нужно было, когда появилась новая съемочная площадка. Кроме того, "Дому-2" нужно в корне изменить правила.

Например, необходимо навсегда выгонять участников проекта, а не возвращать их несколько раз. Также Абрикосов считает, что участникам, которые ничего не делают, нельзя платить. Голосование должно стать четким и понятным для всех, нужно избавиться от "черных меток и прочих надуманностей".

Также всем причастным к "Дому-2" необходимо избавиться от привычки оскорблять зрителей и перестать выражать неуважение к ним. По мнению Мая, интерес к шоу убит, потому что поклонников держат за дураков.

"Нельзя возродить то, чего нет. Я рекомендую им начать заново отстраивать шоу", – сказал он.

Напомним, что реалити-шоу "Дом-2" выходит в эфир канала ТНТ с 2004 года. Первые несколько лет проект был самым популярным шоу на телевидении. Позже его рейтинги начали заметно падать. "Дом-2" критикуют зрители. Многие просят закрыть реалити-шоу.