Звезда "Дом-2" допилась до чертиков и устроила настоящий цирк

Скандалы вокруг участников шоу "Дом-2" не утихают даже, когда они отправляются за ворота телестройки. Накануне произошел очередной "курьезный" инцидент – экс-участник шоу не рассчитал дозу алкоголя, и в итоге потерял сознание. Полицейские попытались побеседовать с неадекватным гражданином, но ему стало плохо, и знаменитость повалилась на пол. прочитано 183 раза Экс-участник скандального шоу "Дом-2" Алексей Кудряшов влип в весьма неприятную историю. Судя по всему, мужчина никак не может забыть о бесконечном празднике, который дарил ему телепроект. ПО ТЕМЕ Родившая Рапунцель из "Дома-2" о своем состоянии: Не спала всю ночь Сюжеты Новости "Дом-2" За неимением продюсеров и съемочной группы парень решил своими силами устроить цирк. Сегодня стало известно, что он допился до того, что вырубился прямо на ходу. Телеканал "РЕН ТВ" поделился эпичными кадрами – Кудряшов валяется на полу в состоянии полной невменяемости. В таком прекрасном виде любимца зрителей шоу "Дом-2" узрели прибывшие на подмогу медицинские сотрудники. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Alex Kudryashov (@air_boy_88) 30 Май 2020 в 2:27 PDT

Как сообщает канал, правоохранители задержали Алексея Кудряшова и хотели побеседовать с ним на тему его неадекватного состояния. Задержание произошло на Ботанической улице в Москве. Однако вскоре горе-знаменитости стало так плохо, что потребовалось участие скорой помощи.

14 июня 2020, 12:22 Источник: Рент ТВ ✓ Надежный источник