Звезда "Дом-2" допилась до чертиков и устроила настоящий цирк

Экс-участник скандального шоу "Дом-2" Алексей Кудряшов влип в весьма неприятную историю. Судя по всему, мужчина никак не может забыть о бесконечном празднике, который дарил ему телепроект.
За неимением продюсеров и съемочной группы парень решил своими силами устроить цирк. Сегодня стало известно, что он допился до того, что вырубился прямо на ходу.
Телеканал "РЕН ТВ" поделился эпичными кадрами – Кудряшов валяется на полу в состоянии полной невменяемости. В таком прекрасном виде любимца зрителей шоу "Дом-2" узрели прибывшие на подмогу медицинские сотрудники.
Как сообщает канал, правоохранители задержали Алексея Кудряшова и хотели побеседовать с ним на тему его неадекватного состояния. Задержание произошло на Ботанической улице в Москве. Однако вскоре горе-знаменитости стало так плохо, что потребовалось участие скорой помощи.
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