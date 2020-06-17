Тебе бесплатно: проститутки наградили скачущего Газманова букетом

"Ночных бабочек" Олег Газманов обессмертил в начале 90-х, посвятив им песню "Путана". Проститутки были тронуты вниманием главного "есаула" страны и тут же решили отблагодарить его. Благо есть чем – природа наделила жриц любви роскошными формами.

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