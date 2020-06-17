Тебе бесплатно: проститутки наградили скачущего Газманова букетом

После концерта девушки с пониженной социальной ответственностью встретили Олега Газманова у служебного входа. Решили отблагодарить его прямо здесь, на улице, всей толпой.
"Стоят человек пять-шесть путан, таких откровенных телок, – рассказал артист. – Подходят: "Олег, как же ты про нас спел! Не лгал ничего. Вот все нас, значит, это... А ты..." И такой букет гигантский. "Мы готовы всю группу бесплатно обслужить!" И дают мне такой букет", – рассказал Газманов.
"Я знаю, какой будет заголовок после выпуска этой программы. "Путаны наградили Газманова букетом", – пошутил узнавший об этом Максим Галкин в эфире передачи "Музыкалити" на ютуб-канале Gazgolder.
Газманов не уточнил, воспользовался ли он любезным предложением падших женщин. Но уж больно хороши были те представительницы древнейшей профессии! Слабые на передок труженицы панели предложили любимому артисту все, чем были богаты. Королевы полутьмы не пожалели ради благого дела живота своего.
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