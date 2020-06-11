Наташа Королева осталась без ребенка

Наташа Королева дала откровенное интервью. Популярная певица рассказала о том, как потеряла ребенка, и что сделала, чтобы заглушить эту боль.

У Наташи Королевой и ее мужа, стриптизера Сергея Глушко (более известного под звучным псевдонимом Тарзан) есть сын Архип. Юноше уже 18 лет. Однако пара хотела второго ребенка. В 2015 году артистка узнала, что беременна. Вскоре разгорелся скандал с интимными фотографиями Наташи, которые появились в Сети.

Утверждалось, будто Королева "слила" пикантные снимки, чтобы пропиариться. Однако артистка выступила с опровержением, отметив, что фото предназначались только мужу. Из-за пережитого стресса Наташа Королева потеряла ребенка. На тот момент она находилась на раннем сроке – три месяца.

В откровенном интервью в шоу "Люкс ФМ" Наташа Королева призналась, что тяжело переживала эту ситуацию. По ее словам, первую неделю она "лежала трупиком" и плакала. Ни с кем из знакомых артистка на связь не выходила.

Звезде помог ее концертный директор. "Она приехала ко мне и сказала: "Ты что рыдаешь? Жизнь не закончилась!" Я закричала в ответ: "Почему все так несправедливо?!" А она меня встряхнула", – отметила Наташа Королева.

Певица обратилась к психотерапевту, стала медитировать, слушать музыку на частоте 432 Герц. Она созерцала красоту, не смотрела телевизор, не читала новости. "Я поехала в красивые места", – сообщила Наташа Королева.

Певица дала совет женщинам, оказавшимся в аналогичной ситуации, в отчаянии не прибегать к помощи алкоголя, а тем более наркотиков. "Сразу забудьте. Потому что, к сожалению, когда мы мегауязвимы от того, что ничего не можем сделать, легко подсаживаемся на ту гадость, которая потом делает из нас нелюдей", – констатировала артистка.