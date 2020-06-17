"Спрашивали про Маршала, про Шуру": звезды 90-х вновь стали востребованными после карантина

С наступлением карантина артисты остались без работы. Те, у кого не было финансовой подушки безопасности, били тревогу и молились, чтобы режим самоизоляции скорее сняли. В числе таких знаменитостей оказались менее востребованные.

Как рассказал промоутер Сергей Лавров, шоу-бизнес начал оживать. Появились первые заявки на концерты, стали поступать заказы на проведение корпоративов. Правда, пандемия заставила немного изменить бизнес в этой отрасли.

Например, в контрактах появился пункт о возврате средств в случае чрезвычайной ситуации или карантина на территории России. Переносить событие ни в коем случае нельзя.

На такие изменения пришлось пойти, поскольку многие артисты не вернули деньги, когда ввели режим самоизоляции. Они заявили, что готовы отработать в другой день. У заказчиков, разумеется, были другие планы.

Пока непонятно, как станут проводить кассовые концерты. Возможно, рассадка в зрительном зале будет через одного, но такого распоряжения пока нет. Артисты строят планы на осень 2020 года.

Знаменитостям пришлось пойти на уступки и сократить гонорары. За корпоративное выступление артист получит на 40% меньше обычного. Такой же заработок у певцов и актеров будет, вероятно, и во время кассовых концертов.

Лавров отметил, что больше всего заказов поступает на звезд 90-х. Также народ хочет видеть артистов, которые исполняют патриотические композиции – например, Олега Газманова и Валерию.

"Как ни странно, сейчас звонков больше по недорогим артистам. Спрашивали про Маршала, про Шуру", – сказал промоутер.

Возможно, гонорар звезд во время кассовых концертов после карантина будет рассчитываться по-другому. Зарплата певца или актера будет зависеть от количества проданных билетов.