Череда загадочных смертей: над звездами сериала "Тайны следствия" навис злой рок

Актер Александр Чабан в "Тайнах следствия" играл судмедэксперта Александра Струмина. Герой артиста появляется в первом сезоне детектива. В 2005 году Чабана обнаружили мертвым в собственной квартире. Обстоятельства кончины знаменитости так и остались невыясненными.
Похожая история произошла с артистом Сергеем Кушаковым. Он появился в сериале "Тайны следствия" в роли писателя Андрона Латковского. 60-летнюю звезду тоже нашли мертвой в собственных апартаментах. О том, что с Кушаковым что-то не так, сообщили соседи. Сергей много дней не выходил из дома – это вызвало беспокойство. Полицейским пришлось выбивать дверь.
Как сообщает StarHit, на этом череда загадочных смертей не закончилась. Летом 2018 года скончалась Татьяна Малыщицкая. Артистка сыграла понятую в третьем сезоне сериала "Тайны следствия". О том, из-за чего скончалась 57-летняя женщина, тоже ничего неизвестно. В июле 2019-го ушел из жизни артист, исполнивший роль врача-уролога Соколовского Олег Дмитриев. Ему было 49 лет.
Артистка Людмила Глухова в сериале "Тайны следствия" исполняла роль Надежды Игоревны, которая сдавала квартиру персонажу Саше Мехееву. 29 июля 2019 года 54-летняя артистка скончалась от инсульта. Позже выяснилось, что долгие месяцы звезда теленовеллы боролась с онкологическим заболеванием.
Поклонники "Тайн следствия" запомнили Александра Блока в образе подполковника Вадима Бугрова. Артист появлялся в седьмом и восьмом сезоне теленовеллы. В начале 2015-го у актера диагностировали рак легких. В апреле того же года знаменитость скончалась. Александр буквально сгорел из-за коварного недуга. Напомним, смотреть сериал "Тайны следствия" онлайн можно на официальном сайте телеканала "Россия 1".
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