Главная Рейтинг сериалов Новости Промокод на ivi: 14 дней бесплатно

Топ новостей

"Десять дней пьет": неадекватный Прилучный набросился на Муцениеце и детей
Назван единственный способ спасти Россию от коронавируса
Вскрылись подробности состояния госпитализированной Бабкиной
Объявлена дата окончания карантина из-за коронавируса
"Она ушла из жизни": Цискаридзе довел до слез Порошину словами об утрате
партнеры
Понедельник
13 апреля
Лента новостей
16:11
Пошаговый рецепт пасхального кулича
16:09
Работавшие в Москве врачи заболели коронавирусом
15:57
Дочь Барановской пошла по стопам оскандалившейся наследницы Алсу
15:50
Канделаки дала Собчак пощечину за унизительный комментарий в свой адрес
15:50
"Меня испугало сообщение": подруга рассказала о весточке от больной Булановой
15:45
Литвинова с женой Эрнста получили "посмертные ранения"
15:43
Ситуация стремительно ухудшается: новое заявление Путина по коронавирусу
15:42
Череда загадочных смертей: над звездами сериала "Тайны следствия" навис злой рок
15:33
В ВОЗ заявили об опасности неправильного ношения медицинских масок
15:12
Коронавирус – статистика онлайн: сколько заболевших в Москве, России и мире
15:07
Как пройдет финал шоу "Голос.Дети" в условиях пандемии
14:51
Киркоров решил "навариться" на поклонниках
14:41
Корона российской империи: почему звезд с COVID-19 спасают лучшие врачи в люкс-палатах
14:40
Юля Волкова рассекретила любимого мужчину
14:30
"Мать – ехидна!": Федосеева-Шукшина лишила дочерей наследства
14:28
"Нет никаких границ": в Подмосковье обокрали храм
14:22
Не совладавшего с коронавирусом Лукашенко погнали в отставку
14:11
"Какой ужас": дочь Гузеевой шокировала россиян своим поведением
13:58
За один стол не сяду: звезда "Что? Где? Когда?" отказалась играть со скандальным Друзем
13:50
Число заразившихся коронавирусом в мире приближается к 2 миллионам
13:38
России предрекли неоптимистичный сценарий распространения коронавируса
13:25
В Москве на стройке нашли обезглавленный труп
13:21
"Развивается стремительно": коронавирус без симптомов грозит реанимацией
13:18
Прилучный распустил руки в отношениях с 75-летней артисткой Рязановой
13:00
"Пузо растет": известная актриса поставила Михалкову условие
12:47
В Москве пенсионер "заминировал" здание службы 112 за отказ помочь ему с интернетом
12:44
Стала известна дата премьеры сериала о подростках 90-х "Мир! Дружба! Жвачка!"
12:33
Кожевникова решила кардинально преобразиться
12:12
Пьяная школьница угнала у отца машину и попала в ДТП
12:05
Рассказавший о раке Владимир Левкин воссоединился с бывшей женой
11:53
"Зад старенький": Собчак возмутила народ похабщиной
11:51
Звезде футбола предложили сняться в "Полицейском с Рублевки"
11:45
В Петербурге произошла массовая драка со стрельбой
11:28
Вернувшуюся с модного курорта Поргину закрыли на даче из-за коронавирусной инфекции
11:27
Вылетевший в Москву лайнер вернулся в Екатеринбург из-за задымления в кабине
11:18
"У них нет второго дубля!": Мария Куликова преклоняется перед врачами
11:07
В Приморье умер старейший ветеран ВОВ
10:57
Бузову оплевали за жуткое отношение к еде в разгар пандемии коронавируса
10:55
Больше 2,5 тысячи за день: Россия подошла к пику эпидемии коронавируса
10:52
"Мне не по себе": Оксана Самойлова о депрессии и запое после обмана Джигана
10:44
Ценам на нефть в России пообещали застой в 2020 году
10:40
В Москве у пенсионера похитили более 1 миллиона рублей
10:39
Родившая звезда фильма "Холоп" похудела на 15 килограммов
10:24
Какое наказание грозит москвичам за отсутствие цифрового пропуска
10:13
После смерти Макаровой в ее квартире не обнаружили ценностей и антиквариата
10:13
Стало известно о новой угрозе коронавируса
10:05
Снимок Самбурской с мужем и ребенком стал сенсацией
09:54
В Москве объявлен желтый уровень опасности из-за сильного ветра
09:45
"Где какой козел": Степаненко послала Винокура и врезала Петросяну
09:44
В ВОЗ указали на неожиданную опасность масок из-за коронавируса
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Известный актер встал грудью за оплеванную Муцениеце
"Не любит!": Бузова устроила истерику на публике
"Она превратила жизнь Павла в сущий ад": Муцениеце выставили виноватой в скандале с Прилучным
Стало известно местонахождение заявившей о зверствах Прилучного Муцениеце
Бузову оплевали за жуткое отношение к еде в разгар пандемии коронавируса
Подозрение на коронавирус: у Васильева диагностировали пневмонию
Сериалы

Череда загадочных смертей: над звездами сериала "Тайны следствия" навис злой рок

Кадр из сериала "Тайны следствия-19" (2019)
Сериал "Тайны следствия" выходил на экраны 19 лет. Детектив, посвященный юристу Марии Швецовой и ее коллегам, завоевал любовь зрителей и даже удостоился премии ТЭФИ в 2016 году. Между тем ходят слухи, что над артистами теленовеллы нависло проклятие.
прочитано 497 раз

Актер Александр Чабан в "Тайнах следствия" играл судмедэксперта Александра Струмина. Герой артиста появляется в первом сезоне детектива. В 2005 году Чабана обнаружили мертвым в собственной квартире. Обстоятельства кончины знаменитости так и остались невыясненными.

ПО ТЕМЕ

Звезда сериала "Тайны следствия" призналась в романе с Булановой

Что связывает звезду сериала "Крепостная" с Анной Ковальчук и Иваном Краско

Похожая история произошла с артистом Сергеем Кушаковым. Он появился в сериале "Тайны следствия" в роли писателя Андрона Латковского. 60-летнюю звезду тоже нашли мертвой в собственных апартаментах. О том, что с Кушаковым что-то не так, сообщили соседи. Сергей много дней не выходил из дома – это вызвало беспокойство. Полицейским пришлось выбивать дверь.

Как сообщает StarHit, на этом череда загадочных смертей не закончилась. Летом 2018 года скончалась Татьяна Малыщицкая. Артистка сыграла понятую в третьем сезоне сериала "Тайны следствия". О том, из-за чего скончалась 57-летняя женщина, тоже ничего неизвестно. В июле 2019-го ушел из жизни артист, исполнивший роль врача-уролога Соколовского Олег Дмитриев. Ему было 49 лет.

Артистка Людмила Глухова в сериале "Тайны следствия" исполняла роль Надежды Игоревны, которая сдавала квартиру персонажу Саше Мехееву. 29 июля 2019 года 54-летняя артистка скончалась от инсульта. Позже выяснилось, что долгие месяцы звезда теленовеллы боролась с онкологическим заболеванием.

Поклонники "Тайн следствия" запомнили Александра Блока в образе подполковника Вадима Бугрова. Артист появлялся в седьмом и восьмом сезоне теленовеллы. В начале 2015-го у актера диагностировали рак легких. В апреле того же года знаменитость скончалась. Александр буквально сгорел из-за коварного недуга. Напомним, смотреть сериал "Тайны следствия" онлайн можно на официальном сайте телеканала "Россия 1".

Автор: 13 апреля 2020, 15:42
ФОТОРЕПОРТАЖ

Анне Ковальчук 39: от Маши Швецовой до Маргариты

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Не совладавшего с коронавирусом Лукашенко погнали в отставку
Предсказан распад Украины из-за коронавируса
"Переживает драму": коронавирус серьезно ударил по Зеленскому
Дума и правительство взяли на контроль волнующие россиян вопросы

Шоу-бизнес

Канделаки дала Собчак пощечину за унизительный комментарий в свой адрес
"Меня испугало сообщение": подруга рассказала о весточке от больной Булановой
Литвинова с женой Эрнста получили "посмертные ранения"
Как пройдет финал шоу "Голос.Дети" в условиях пандемии

Проишествия

Есть пострадавшие: подробности взрыва в центре Москвы
"Состоял на учете в психдиспансере": житель Рязани расстрелял пятерых человек из-за шума
В Москве полицейские задержали мужчину за нарушение режима самоизоляции
Блогер-фармацевт показала подарок покойного мужа

Lifestyle

Умерла актриса Инна Макарова
Чума на оба ваши дома: коронавирус изменил людей до неузнаваемости
В театре Миронова несовершеннолетний покончил с собой из-за неразделенной любви к парню
Японский пианист открыл способ воздействия на здоровье зрителей
Шоу-бизнес

"Вон из моей квартиры! Полиция!": Алибасов в припадке обматерил и избил орущую Шукшину

Продюсер рвал и метал
Шоу-бизнес

После смерти Макаровой в ее квартире не обнаружили ценностей и антиквариата

Что известно о сказочном богатстве актрисы
Шоу-бизнес

"Где какой козел": Степаненко послала Винокура и врезала Петросяну

Юмористка предстала во всем блеске
Шоу-бизнес

Снимок Самбурской с мужем и ребенком стал сенсацией

Артистка ошарашила поклонников

Гороскоп

Совет на выходные, 11-12 апреля 2020 года
Гороскоп на выходные, 11-12 апреля 2020 года
Гороскоп на сегодня, 10 апреля 2020 года
Гороскоп на неделю с 13 по 19 апреля 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Курьерская доставка: Аршавин сменил работу
Медведева сделала заявление о смене гражданства
Тутберидзе взвыла из-за смерти близкого человека
Овечкин решился на серьезный шаг из-за пандемии коронавируса

Регионы

Через Крымский мост отказались пропускать автомобили
Леденящие душу подробности взрыва дома в Орехово-Зуево
Сухой закон на самоизоляции: россиян удивило новое ограничение от якутских властей
Вдобавок к коронавирусу: в России зафиксирована вспышка опасной инфекции
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+