Череда загадочных смертей: над звездами сериала "Тайны следствия" навис злой рок

Сериал "Тайны следствия" выходил на экраны 19 лет. Детектив, посвященный юристу Марии Швецовой и ее коллегам, завоевал любовь зрителей и даже удостоился премии ТЭФИ в 2016 году. Между тем ходят слухи, что над артистами теленовеллы нависло проклятие.

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