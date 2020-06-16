Губерниев резко прокомментировал слова Бони о "россиянах-нищебродах"

Губерниев заметил, что на мнение Бони ему "все равно". Комментатор отметил, что нельзя реагировать "на каждую дуру", иначе жизнь превратится в "нечто странное".
Между тем, Михаил Тарасенко – член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов – назвал высказывание экс-участницы телестройки безнравственным и безграмотным.
Тарасенко отметил, что государство существует для того, чтобы назначать цену труду. Эксперт заявил, что в начале прошлого века в прожиточный минимум входили только продукты питания, однако в современных развитых странах в него включают туристические услуги и культурные мероприятия.
Напомним, ранее телеведущая Виктория Боня высказалась о россиянах, которые получают сумму равную размеру МРОТ. Знаменитость также заявила, что государство раздает деньги "всяким алкоголикам и нищебродам". Экс-участница шоу "Дом-2" считает, что помогать необходимо предпринимателям, чье дело пострадало из-за пандемии коронавируса. Теледива добавила, что ее друзья из мира бизнеса ее мнение поддерживают.
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