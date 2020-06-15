Мать погибшего из-за Ефремова мужчины сделала заявление

Родительница умершего по вине Михаила Ефремова рязанца Сергея Захарова высказалась о том, каким человеком был ее сын. Мария Захарова согласилась пообщаться с журналистами шоу "Андрей Малахов. Прямой эфир".

Сергей Захаров был опорой не только для жены и детей, но и для пожилой матери. Женщина узнала о трагедии не сразу. Родственники боялись сообщить ей о произошедшем, опасаясь, что ее сердце не выдержит горя.

Близкие и друзья охарактеризовали погибшего в ДТП рязанца, как человека очень доброго и светлого. С этим согласилась и мама Сергея Мария Захарова.



Беседуя с телевизионщиками, женщина не могла сдержать слез. Она отметила, что их семья всегда жила очень мирно, никаких конфликтов не было. По ее словам, ее сын был незаменимым, очень добрым человеком. Женщина рассказала, что когда у соседей в доме случился пожар, он первым бросился помогать.

"Мне, конечно, будет очень тяжело без него", – заявила Мария Захарова. Родственники рязанца настроены решительно и требуют законного наказания для Михаила Ефремова. Они отказались принимать извинения артиста и предложенную им материальную помощь. Единственное, чего они хотят – справедливости.

Жена брата Сергея Захарова заявила, что если друзья актера соберут какие-то деньги, пусть направляют их на благотворительность. Многие гости в студии осудили семью погибшего в ДТП рязанца за то, что они ходят на телешоу. В свою очередь родственники умершего заверили, что им нужны не гонорары или слава, а резонанс дела.