Известный ведущий сообщил о разводе Бориса Корчевникова

О личной жизни Бориса Корчевникова практически ничего неизвестно. Завесу тайны решил приоткрыть его коллега Владимир Березин.

По словам Владимира Березина, с ведущим шоу "Судьба человека" Борисом Корчевниковым они дружат давно. "Когда он заболел, моя Рита помогала ему. И продолжает спасать сейчас", – отметил легендарный телеведущий, не пожелавший вдаваться в подробности относительно заболевания Бориса Корчевникова.

Рита это названная дочь Владимира Березина. Ей 37 лет. Она буквально с того света вытащила его, когда у телеведущего нашли рак. "Она руками лечит, как Джуна. Родом из Грузии, настоящий феномен. С детства у нее такой дар – видит болезни без рентгена. С 16 лет начала практиковать", – рассказал Владимир Березин.

Что касается Бориса Корчевникова, то в Сети до сих пор муссируются его отношения с актрисой Сесиль Свердловой. Якобы они долго встречались, даже решили пожениться, но так свои отношения и не оформили. Однако у Владимира Березина другая информация. Телеведущий сообщил, что был на свадьбе Бориса и Сесиль.

"Такое домашнее чаепитие. Отличная девушка – милая и талантливая, жаль, что у них не вышло, они расстались еще до того, как Боря узнал о своей болезни. Поэтому упрекать Сесиль нельзя, что больного оставила. Оба – искренне верующие", – отметил шоумен.

При этом Владимир Березин признался, что знает причину развода Бориса Корчевникова и Сесиль Свердловой, однако называть ее категорически отказался. "Это не моя жизнь", – объяснил телеведущий.

В последнее время он часто участвует в различных ток-шоу в качестве эксперта. Владимир Березин признался, что подходит к выбору тем тех передач, на которые его зовут, очень тщательно. "Зрителям важна позиция взрослого, спокойного человека. Если мне очень интересна тема, тут даже не важен гонорар. Но, как правило, меньше чем за 100 тысяч не хожу. Хорошие артисты в дешевке не снимаются. Понимаю, что позор останется, а деньги проедятся", – философски заметил телеведущий.