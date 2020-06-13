"Еще бы в раковину села": Орлова вызвала недоумение выходкой в стиле Волочковой

В отличие от многих звезд отечественного шоу-бизнеса, Ольга Орлова весьма редко эпатирует публику, если не брать в расчет некоторые высказывания на лобном месте популярной телестройки. Тем не менее, иногда звезда может позволить себе немного подурачиться.
Так, на одной из последних фотографий в ее инстаграм-аккаунте Ольгу можно увидеть в очень коротком розовом платье, больше напоминающем причудливый купальник. На лице 42-летней звезды шоу "Дом-2" – яркий макияж с угольно-черными ресницами, а ноги ведущей прикрывает лишь ваза с огромным букетом разноцветных пионов.
Но внимание поклонников привлек не столько необычный образ теледивы, сколько весьма странный выбор места для съемок. Многие быстро заметили, что Ольга Орлова сидит не на полу или диване – вместо этого она "оседлала" кухонный шкаф. Это привело комментаторов в недоумение, за которым последовали гроздья искрометных шуток.
"Все ничего, но кухонный стол это перебор", "Красиво конечно, но что ж уже на холодильник-то не залезла?", "Еще бы в раковину села, Оля", – писали поклонники Орловой.
Глядя на эту фотографию, невольно вспоминаются знаменитые шпагаты Анастасии Волочковой. Балерина не прочь лишний раз раскинуть ноги в самых необычных местах, будь то пристань, яхта, лавочка в бане или обычный диван.
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