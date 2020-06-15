"Ему нужно было, чтобы она поскорее умерла": новые сенсационные детали болезни Жанны Фриске

Сегодня, 15 июня, очередная годовщина смерти Жанны Фриске. Пять лет назад певица скончалась из-за опухоли головного мозга. Отец артистки сообщил неожиданные подробности ее болезни.

Владимир Борисович жалеет о том, что доверился в вопросе лечения дочери ее гражданскому мужу. "Он, оказывается, ее не лечил. Ему нужно было, чтобы она поскорее умерла. А все потому, что он понял: такой, как раньше, Жанна не будет больше никогда", – пояснил отец певицы.

Якобы из-за Дмитрия Шепелева до него не смогла дозвониться Алла Вербер, которая в свое время поборола онкологическое заболевание. Она хотела предложить хороших врачей. Шоумен спросил у нее, будет ли Жанна такой, как раньше. Получив отрицательный ответ, он перестал брать трубку. Отец артистки узнал об этом постфактум.

По словам Владимира Борисовича, Дмитрий увез Жанну в Америку, где ей назначили какое-то лекарство. "Что там с ней делали, я не знаю, но после этой поездки Жанна стала чахнуть, чахнуть... Через полтора месяца впала в кому", – рассказал он.

О примирении с Дмитрием, отметил Владимир Борисович, и речи быть не может. "Неужели не видите, какой он человек? Смеется, а смех холодный! С тобой говорит, а сам думает: "Чтоб ты сдох!" Он знает, из-за чего мы не поладили. Потому что я его быстро раскусил", – убежден отец звезды.

После смерти Жанны Фриске шоумен забрал сына и стал воспитывать его самостоятельно. С родственниками матери мальчик давно не виделся. Владимир Борисович надеется, что все изменится, когда Платон вырастет.

"Мы верим, что Платон поймет, что к чему. Мама Шепелева, когда еще дочь была жива, говорила: "Когда Жанна умрет, вы Платона больше не увидите!" Для них праздник – издеваться над людьми. Но ничего. Есть такое понятие – "бумеранг". Все вернется", – заключил отец Жанны Фриске.