"У меня случилась жуткая истерика": облысевшая Фриске довела Лисовца

Стилист Влад Лисовец состоял в теплых отношениях с певицей Жанной Фриске. Накануне годовщины смерти артистки он раскрыл подробности их последней встречи.

В последний раз стилист виделся с Жанной Фриске за три месяца до ее смерти. Тогда она вернулась в Россию из-за границы, где проходила длительный курс лечения. Певица приехала к Владу Лисовцу в салон, чтобы подстричься.

По словам стилиста, располневшая артистка совсем не стеснялась своего внешнего вида. "Жанна хромала, ходила с тростью", – рассказал Лисовец. Она зашла в салон, поздоровалась со всеми и похвасталась новыми кроссовками.

Когда стилист спросил, как она хочет подстричься, то услышал неожиданный ответ. "Без разницы. Я все равно ничего не вижу", – сказала Фриске. Слова певицы ужаснули Лисовца. Он с содроганием вспоминает, как стриг звезду, у которой практически не осталось волос.

В тот день стилист и артистка много шутили. "Это было наше обычное общение, но я видел, как другие люди со слезами смотрели на нас, потому что все понимали ситуацию", – сообщил Влад Лисовец в интервью "Московскому комсомольцу".

Как только певица покинула салон, у стилиста случилась жуткая истерика. Та встреча с артисткой разделила его жизнь на "до" и "после". У Жанны Фриске была невероятная сила воли. Она не жаловалась на судьбу и стойко переносила испытание.