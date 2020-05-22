Дапкунайте заново выучила эстонский язык для съемок второго сезона сериала "Мост"

По словам генерального продюсера компании "ВайТ Медиа", которая занимается производством теленовеллы, Юлии Сумачевой, работа над второй частью завершилась еще в 2017 году. Как оказалось, съемки продолжения стартовали до премьеры первого эпизода сериала "Мост".
О работе над детективом рассказала также Ингеборга Дапкунайте. Звезда призналась, что эстонский язык, который она учила специально для проекта "Мост", к старту съемок второго сезона позабылся. Артистке пришлось нанимать педагогов. С Дапкунайте занимались сразу два преподавателя.
Юлия Сумачева подчеркнула, что Ингеборга Дапкунайте учила язык с нуля. Знаменитость проделала огромную работу.
Во втором сезоне сериала "Мост" зрители вновь увидят следователя Максима Казанцева в исполнении Михаила Пореченкова и инспектора Ингу Веермаа, роль которой досталась Ингеборге Дапкунайте. Стражи порядка берутся за распутывание сложного преступления.
В опору Петербургской дамбы врезается катер. На палубе находят манекены и труп эстонского консула Марты Андерсаа. Главным героям сериала "Мост" удается выяснить, что в городе орудует маньяк. Злоумышленник носит прозвище Инсталлятор. Убийца планирует и другие злодеяния. Показ второго сезона сериала "Мост" стартует 22 мая на видеосервисе START.
Популярные темы форума
Третий зуб
Куда делись интересные авторы?
Темы
Ищу третьего мужа
Привет коллегам
Хочу ребенка мулата
Зачем нужны дети?
Помогите назвать жену
Куда потратить миллион?
Вы верите статистике по коронавирусу?