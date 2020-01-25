"Невеста": Дапкунайте в белом платье произвела фурор

Знаменитость трижды выходила замуж. Первым супругом был ее однокурсник Арунас Сакалаускас, который впоследствии стал телеведущим, вторым – театральный режиссер Саймон Стоукс. С третим избранником, ресторатором Дмитрием Ямпольским, актриса рассталась в 2017 году.
С тех пор поклонники не перестают гадать, с кем сейчас встречается артистка. Длительное время звезде приписывали отношения с журналистом Михаилом Зыгарем. Пару часто видели на различных светских меропрятиях. Однако сама Ингеборга Дапкунайте никак не комментировала эти слухи.
Однако сейчас у поклонников появилась новая тема для обсуждения. Актриса опубликовала в личном микроблоге фотографию, сделанную в элитном бутике. На снимке знаменитость запечатлена в длинном белом платье. "Готовлюсь к "Золотым орлам", – коротко подписала кадр Ингеборга Дапкунайте.
Поклонники не смогли пройти мимо такой фотографии. "Какая же вы хорошенькая", "Самая стильная и очаровательная", "Вам очень идет", – рассыпались в комплиментах комментаторы. Они также отметили, что в этом наряде Ингеборга Дапкунайте похожа на невесту, и принялись расспрашивать о личной жизни.
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