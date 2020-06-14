"Не имеет права говорить подобное": пережившему насилие Костюшкину заткнули рот

Известный дизайнер Александр Арутюнов раскритиковал и высмеял Стаса Костюшкина за его откровенное признание о сексуальном насилии в детстве. Он считает, что настоящий мужчина не должен был рассказывать подобное широкой публике.

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