Рассказавший о сексуальном насилии Костюшкин пожалел: Что-то понесло

Накануне лидер группы "Чай вдвоем" в интервью признался, что в восьмилетнем возрасте пережил сексуальное насилие со стороны незнакомого мужчины. Впервые Стас Костюшкин рассказал об этом случае пять лет назад, но информация буквально взорвала Сеть только сейчас.

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