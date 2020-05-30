Рассказавший о сексуальном насилии Костюшкин пожалел: Что-то понесло

Журналисты обратились за комментарием к звезде. Они надеялись, что певец вспомнит еще какие-либо подробности того жуткого дня. Однако пиар-менеджер знаменитости ответил отказом.
По словам Алексея Елфимова, Стас Костюшкин уже пожалел о том, что коснулся темы. Больше артист не хочет говорить об этом – просить не стоит. "Что-то его понесло на программе, достаточно было", – сообщил помощник звезды.
Напомним, в эфире шоу "Алена, блин" лидер группы "Чай вдвоем" признался, что в восемь лет вместе с друзьями стал жертвой сексуального насилия. Недалеко от дома музыканта был завод пластполимеров, вокруг которого валялось множество отработанных мединструментов. В то время у пацанов была забава: стреляться водой из шприцев.
Ребята спокойно играли, как вдруг в их сторону с угрозами начал двигаться незнакомец. Он заставил детей лечь на землю, затем достал свой половой орган и запихнул его в рот каждому ребенку. Мальчики договорились никому не рассказывать о случившемся.
Стас Костюшкин отметил, что даже спустя 40 лет помнит этот момент в мельчайших подробностях. Артист добавил, что очень переживает за своих детей и надеется, что с ними такого никогда не случится.
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