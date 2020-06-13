"Это верх гнилья": Собчак разнесли за попытку посмеяться над изнасилованным ребенком

Очередной выпуск шоу на ютуб-канале Ксении Собчак стал причиной скандала. Телеведущая позволила себе поглумиться над трагедией певца Стаса Костюшкина, который в детстве стал жертвой насильника.
В свежем выпуске авторской передачи "Осторожно, новости" Ксения Собчак, мать 3-х летнего Платона иронично высказалась о певце, на которого в детском возрасте напал педофил.
Такое поведение скандальной ведущей взбесило некоторых пользователей Сети. Так, авторы телеграм-канала "Модные хроники Злой Киски" не поняли, что смешного в трагедии маленького мальчика, и напомнили Собчак, что у нее самой подрастает сын.
"Фу быть такими", – негодуют пользователи Сети.
Кроме того, под самим видео на ютуб-канале появилось немало обличительных комментариев. Похоже, Ксения серьезно разозлила поклонников.
"Про Костюшкина зря. Он тогда был не намного старше вашего, Ксения, сына", "Про Костюшкина мерзко, ну зачем??... А если с этим столкнется Ваш Платон, через пару-тройку лет (не Дай Бог)? Сможете так же "юморнуть" на эту ситуацию?", "Попытка шутки про Костюшкина – это верх гнилья", – пишут россияне.
Недоумение вызвали также слова модельера Александра Арутюнова, который разделил мнение Ксении Собчак и тоже стал смеяться над трагедией Костюшкина в сториз в своем инстаграм-аккаунте.
Напомним, когда Стас Костюшкин был ребенком, на него и других мальчиков напал сексуальный маньяк. Он приказал детям лечь на землю и поочередно засунул им в рты детородный орган. Своим признанием артист хотел привлечь внимание к проблеме насилия над детьми, но получил мощную волну хейта от многих поклонников. Некоторые посчитали, что ни к чему вспоминать такие "грязные" истории из прошлого.
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